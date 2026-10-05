San Cataldo, il Comitato di Quartiere Bigini: “Strada scarificata oltre Via Leonardo Sciascia invasa da erbacce e rami. Chiediamo sicurezza”

Adriano Nicosia, presidente del Comitato di Quartiere Bigini di San Cataldo interviene attraverso una nota in merito al tema di viabilità e sicurezza. Di seguito il testo integrale della nota.

“Come presidente del Comitato di Quartiere Bigini, ritengo doveroso portare all’attenzione delle autorità competenti una situazione che mette a rischio la sicurezza di tutti coloro che percorrono il tratto stradale oltre il confine di Via Leonardo Sciascia, in territorio di Caltanissetta, in direzione della zona industriale, nei pressi del cancello della stazione ferroviaria di San Cataldo. Sul tratto in questione, è in corso un cantiere per il rifacimento del manto stradale. La scarifica è stata eseguita, ma attualmente i lavori risultano fermi, lasciando la carreggiata in uno stato di precarietà che si protrae ormai da troppo tempo. A questo si aggiungono due criticità che rendono il transito particolarmente insidioso. Sul lato destro, un muro in cemento armato sostiene un terrapieno sul quale crescono alberi i cui rami invadono una parte della carreggiata. Sul lato sinistro, un muro alto circa un metro e mezzo delimita la strada dai binari ferroviari: qui la scarifica si è fermata a circa un metro dal muro, lasciando una fascia di erbacce e piccoli alberelli che non è stata rimossa.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la strada, già stretta di per sé, si restringe ulteriormente. I conducenti, per evitare i rami e la vegetazione, tendono a spostarsi verso il centro della carreggiata, con il conseguente rischio di scontri frontali. Gli incidenti, purtroppo, sono frequenti. Per queste ragioni, a nome del Comitato di Quartiere, rivolgo un appello: al Comune di Caltanissetta, ente territorialmente competente sul tratto stradale interessato, affinché solleciti la ripresa e il completamento dei lavori di asfaltatura, provveda al taglio degli alberi sul lato destro e alla pulizia della fascia di erbacce sul lato sinistro, consentendo di fatto un allargamento della carreggiata e asfaltando fino al limite del muro; al Comune di San Cataldo, come ente confinante e titolare dei lavori su Via Leonardo Sciascia, affinché collabori al coordinamento degli interventi, trattandosi di un cantiere che interessa la viabilità di confine tra i due territori; a tutti gli enti e i proprietari interessati, affinché si facciano carico delle rispettive competenze.

Chiediamo inoltre che si valuti, in prospettiva, un intervento strutturale di allargamento della carreggiata, unica soluzione in grado di garantire una viabilità sicura e adeguata al traffico attuale. La sicurezza dei cittadini non può attendere oltre. Il Comitato di Quartiere resta a disposizione per ogni confronto e collaborazione con le istituzioni.” Il presidente del Comitato di Quartiere, Adriano Nicosia.