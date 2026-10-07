Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV Torneo: l’8 ottobre al via l’ultimo turno

Domani giovedì 8 ottobre, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, con inizio 20,15 (start) 20,30) si gioca il quinto ed ultimo turno del XXV torneo che vede nella classifica provvisoria primeggiare Mariella Brucculeri seguita in seconda posizione da Martino Brucato, in terza da Gabriele Taschetti, in quarta Michele Cammarata e poi a seguire tutti gli altri. Ma proprio i primi quattro dovranno, alla fine di questo turno di gioco, scartare un risultato (il peggiore o un’assenza) mentre gli altri lo hanno già fatto avendo fatto un’assenza durante i turni precedenti.Quindi ancora tutto da decidere per le due prime posizioni, che danno l’accesso alla finale direttamente, e per le posizioni che vanno dalla terza alla decima che formano i tavoli delle semifinali.“Dopo avere ospitato, con successo, la tappa del Campionato Regionale Individuale con la vittoria del nostro socio e giocatore Giancarlo Ciulla, torniamo alla nostra attività ordinaria. – dichiarano dal direttivo – Questo XXV° torneo si prepara al suo quinto ed ultimo turno con una classifica che deve ancora decidere chi andrà in finale direttamente, chi dovrà andare alle semifinali e chi dovrà restare fuori di “giochi”, domani sera si saprà”. Rientreranno dalla trasferta di Cesenatico, dove hanno giocato il 61° raduno nazionale, e di Verona, dove hanno partecipato al IV° Master “Città di Verona”, Giulia Gulino ed Andrea Kiswarday, quest’ultimo è riuscito a qualificarsi per le finali di tutte e due i prestigiosi eventi. Nel raduno di Cesenatico è arrivato quarto e nel Master di Verona secondo, guadagnando preziosi punti per la classifica del Ranking Nazionale Live, dove, allo stato attuale è primo su 1485 con 4915 punti, il secondo Gianpaolo Grieco (RCU Gerenzano) a soli 145 punti e terzo Daniele Briganti (RCU Torino) con 4595 punti. “Come Eclettica Club siamo felici dei risultati che in campo nazionale stanno avendo Giulia e Andrea. – continuano a dichiarare dal direttivo – riuscire ad essere primi nel Ranking Nazionale Live significa essere il migliore giocatore perché la classifica viene alimentata da tornei che si giocano in tutto il territorio nazionale. Ci auguriamo che Andrea riesca sino alla fine a mantenere la prima posizione e vincere l’ambito trofeo”.Andrea Kiswarday parteciperà al Campionato Nazionale Individuale a Rimini il giorno 24 e 25 di ottobre, si sfideranno 40 giocatori che nell’anno 2025 hanno vinto Raduni, Master e che provengono anche dal gioco on line dove hanno ottenuto prime posizioni. Andrea Kiswarday fa parte dei 40 avendo nel 2025 vinto il Master “Città di Caltanissetta”.