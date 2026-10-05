Penta Servizi inaugura la nuova sede di Caltanissetta: opportunità di lavoro nel nuovo Polo Multiservizi del capoluogo nisseno

Una nuova sede, ma soprattutto un investimento sulle persone e sul territorio. Penta Servizi ha inaugurato sabato 3 ottobre la nuova sede di Caltanissetta, in viale Luigi Monaco 10, aprendo ufficialmente le porte del nuovo Polo Multiservizi.

Una bella atmosfera ha accompagnato il pomeriggio inaugurale, vissuto con entusiasmo dall’amministratore unico Filippo Morreale, dai soci fondatori Francesco Maria Morreale, Luigi Giovanni Morreale e Piero Sammartino e da quanti hanno voluto condividere questo nuovo traguardo dell’azienda.



Il momento simbolico del taglio del nastro ha sancito ufficialmente l’avvio della nuova esperienza a Caltanissetta. A seguire, padre Alessandro Rovello ha impartito la benedizione ai locali, accompagnando con un momento di raccoglimento l’inizio di questo nuovo percorso.

Penta Servizi arriva nel capoluogo nisseno forte di una storia aziendale che dura da oltre 14 anni. Un percorso durante il quale sono cresciuti il numero delle risorse, le ore lavorate e le postazioni, parallelamente allo sviluppo di partnership con importanti realtà dei settori energetico, telefonico e delle utilities.

L’apertura di Caltanissetta rappresenta dunque un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale che punta ad ampliare la propria presenza sul territorio e, soprattutto, a investire sulle risorse umane.



È questo anche il filo conduttore emerso dagli interventi dell’amministratore unico Filippo Morreale e dei soci fondatori Francesco Maria Morreale, Luigi Giovanni Morreale e Piero Sammartino. In poche parole, ma con un messaggio comune, hanno raccontato la soddisfazione per il traguardo raggiunto e la volontà di continuare a crescere attraverso le persone, la formazione e la creazione di nuove opportunità professionali. Morreale, in particolare, ha espresso la soddisfazione dell’azienda per l’apertura della sede nissena, guardando già alle prospettive che il nuovo insediamento potrà offrire.



Ed è proprio il lavoro uno degli aspetti centrali di questa nuova apertura. Penta Servizi è infatti alla ricerca di personale da inserire nella sede di Caltanissetta, rivolgendosi a persone motivate che vogliano intraprendere un percorso professionale all’interno dell’azienda.

La filosofia dichiarata da Penta Servizi mette al centro un ambiente dinamico e inclusivo, la valorizzazione del talento, la formazione continua e le possibilità di crescita, insieme a una cultura aziendale orientata alla collaborazione e al benessere delle persone.





La nuova sede di viale Luigi Monaco 10 vuole essere anche un luogo da conoscere direttamente: gli interessati possono avvicinarsi alla realtà aziendale, conoscere il team e approfondire modalità di lavoro e percorsi di inserimento.

Per chi è alla ricerca di un’opportunità professionale, Penta Servizi ha predisposto una pagina specificamente dedicata alla sede di Caltanissetta, attraverso la quale è possibile conoscere le figure ricercate e presentare la propria candidatura.





L’inaugurazione, dunque, non rappresenta soltanto l’apertura fisica di nuovi uffici. Per Caltanissetta significa l’arrivo di una realtà imprenditoriale che intende costruire sul territorio una nuova squadra, puntando sulla formazione e sulla possibilità di offrire nuove occasioni di occupazione e crescita professionale.

Per conoscere la storia, le attività e tutti i servizi dell’azienda è possibile visitare il portale ufficiale.

