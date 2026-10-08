Neonato morto dopo il parto: primario ai domiciliari, sospesi altri due medici e un’ostetrica

Quattro sanitari, tre medici e un’ostetrica, sono stati raggiunti da misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo – nato circa un mese prima – è deceduto a fine marzo 2024 all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Per il primario pro tempore del reparto di Ginecologia sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Le accuse Gli altri due medici e l’ostetrica sono stati invece sospesi dall’attività professionale per 12 mesi. I finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito nei confronti dei quattro indagati un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale oplontino, su richiesta della Procura. I reati ipotizzati sono “responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falsità materiale e ideologica in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale e frode in processo penale e depistaggio”.

La morte del neonato Le indagini sono scattate a seguito della morte del neonato, avvenuta a fine marzo 2024, poco più di un mese dopo la nascita. Il bambino era stato ricoverato subito in terapia intensiva per le complicazioni insorte durante il parto. Secondo la procura gli accertamenti avrebbero fatto emergere non solo responsabilità colpose del personale sanitario che aveva seguito il parto, ma, sempre secondo l’ipotesi investigativa, anche una serie di condotte messe in atto già nelle fasi immediatamente successive per nascondere quelle responsabilità. (TG Com 24)