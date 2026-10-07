Mussomeli, botta e risposta su complesso tennistico  fra i consiglieri di minoranza di Forza Italia e l’assessore allo Sport Salvatore Castiglione

MUSSOMELI -Su una nota pubblicata in data 7 ottobre 2026 sui social dal gruppo di minoranza riconducibile a Forza Italia si legge: “E inaugurato a Maggio, ancora chiuso ad Ottobre.Un nuovo complesso tennistico viene inaugurato in pompa magna il 21 maggio 2026, a pochi giorni dalle elezioni comunali, e viene presentato come un impianto “consegnato alla città”. Ma oggi, a oltre quattro mesi dal taglio del nastro, i cancelli sono ancora chiusi. E allora una domanda è inevitabile: PERCHÉ? Non è una questione di polemica politica. È una questione di trasparenza, responsabilità e rispetto verso i cittadini. Se l’impianto era pronto per essere consegnato alla città, perché non è ancora fruibile? Se invece mancavano collaudi, autorizzazioni, verifiche o una modalità di gestione, perché è stato inaugurato? E soprattutto: Qual è oggi lo stato effettivo della struttura? Tutti gli adempimenti necessari all’apertura sono stati completati? L’impianto è pienamente accessibile alle persone con disabilità? Come verrà affidata la gestione? Quando sarà pubblicato l’eventuale bando? quando, concretamente, potranno finalmente entrare cittadini e associazioni sportive? Perché inaugurare un’opera è importante a consegnarla davvero alla comunità significa renderla utilizzabile”. I cittadini di Mussomeli non hanno bisogno soltanto di un taglio del nastro. Hanno bisogno di campi aperti, sport praticato e risposte chiare. A oltre quattro mesi dall’inaugurazione, una data per l’apertura la vogliamo sapere. Il gruppo consiglieri di Forza Italia ha presentato un’interrogazione consiliare per avere le risposte che i cittadini meritano”.



Non si è fatta attendere la risposta che arriva, nella stessa giornata, da parte dell’assessore allo Sport Salvatore Castiglione che così scrive: “In riferimento all’articolo relativo al complesso tennistico di contrada Vanelle e alle richieste di chiarimento avanzate dai consiglieri di Forza Italia, ritengo doveroso fornire alcune precisazioni, nell’interesse della corretta informazione dei cittadini. La struttura rappresenta un importante investimento per lo sport e per la comunità di Mussomeli e l’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dell’importanza di renderla al più presto fruibile da cittadini, associazioni e società sportive. Proprio per questo, però, è necessario procedere nel rispetto di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti. In questi giorni l’Ufficio Tecnico comunale, a seguito di una specifica procedura pubblica, ha proceduto all’individuazione di un collaudatore tecnico. Sarà quindi il professionista incaricato, attraverso le necessarie operazioni di collaudo, a verificare gli aspetti tecnici della struttura e a consentire all’Ente di procedere con le successive determinazioni. È importante essere chiari su un punto: l’affidamento della struttura potrà avvenire solo dopo il completamento delle operazioni di collaudo. Non sarebbe stato prudente, né nell’interesse dell’Amministrazione e della collettività, procedere all’affidamento di un bene pubblico senza aver prima acquisito tutte le necessarie garanzie sotto il profilo tecnico. Una struttura sportiva destinata ad essere utilizzata quotidianamente da cittadini, bambini, ragazzi e associazioni deve essere messa a disposizione nella piena consapevolezza che siano state effettuate tutte le verifiche necessarie. Senza collaudo, il Comune si sarebbe potuto esporre a potenziali responsabilità e rischi, anche di natura economica, con possibili conseguenze a carico delle casse comunali. È una responsabilità che chi amministra non può e non deve assumersi con leggerezza. r questo motivo, l’attuale Amministrazione ha scelto di seguire la strada della prudenza e della correttezza amministrativa, senza forzare i tempi e senza assumere decisioni che potrebbero successivamente generare problemi all’Ente. Comprendiamo perfettamente le aspettative dei cittadini e delle associazioni sportive e siamo i primi a voler vedere i cancelli della struttura aperti e l’impianto finalmente utilizzato. Ma aprire una struttura pubblica non significa semplicemente consegnare le chiavi: significa garantire che possa essere utilizzata nel rispetto delle norme, delle condizioni di sicurezza e delle responsabilità che fanno capo al Comune. Quanto alla gestione, anche questo passaggio sarà affrontato nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa, una volta completati gli adempimenti tecnici preliminari. Pertanto, più che parlare di una struttura “ancora chiusa”, sarebbe corretto informare i cittadini che l’Amministrazione e gli uffici stanno lavorando per completare l’iter necessario affinché l’apertura possa avvenire in modo regolare, sicuro e nell’interesse della collettività. L’obiettivo è uno solo: aprire il complesso tennistico e metterlo realmente a disposizione della città, ma farlo bene e nel rispetto delle regole. Su questo l’Amministrazione continuerà a lavorare con serietà, trasparenza e senso di responsabilità”.