La cagnetta Delia Medievale restituita al quartiere che la ama e nel quale potrà tornare a vivere libera

DELIA. Una dolcissima cagna, Delia Medievale, è stata restituita ad un quartiere. E così, dopo un importante percorso di cura e tutela, può tornare a vivere libera sul territorio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri. “La nostra cagnetta è stata microchippata e sottoposta alla necessaria sterilizzazione da parte dei Medici veterinari dell’Asp di Caltanissetta e, in ultimo, seguita durante il periodo di degenza dai nostri concittadini volontari fino al completo recupero delle sue condizioni di salute”.

La cagnetta è tornata tra i cittadini che le vogliono bene e si prendono cura di lei. Il sindaco ha inteso ringraziare l’Asp Veterinaria di Caltanissetta, l’assessore al Benessere animale Daniela Gallo, che ha seguito tutte le fasi della procedura, l’Ufficio Benessere animale e i volontari animalisti Maria Corsino e Salvatore Spagnolo che, in collaborazione con il Comune, hanno reso possibile tutto questo percorso. Un particolare grazie del sindaco anche alla piccola Sofia, che con amore e attenzione si è presa cura anche lei della sua amica a quattro zampe.

Il sindaco ha ribadito che l’idea che ha l’amministrazione in questo senso è quella di prendersi cura degli animali come comunità, garantire salute e sicurezza e, quando possibile, permettergli di tornare nel luogo che riconoscono come casa.