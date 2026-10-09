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Hitler Mussolini diventa sindaco. E' il risultato particolare delle elezioni municipali di Queropalca, distretto del Perù che non arriva a 2000 abitanti. Il voto ha premiato di un soffio il signor Hitler Mussolini Simeon Flores, candidato del partito di centrosinistra Ahora Nacion a dispetto del nome che ha riportato sulle schede elettorali – in coppia – Adolf Hitler e Benito Mussolini. Il neosindaco ha ottenuto ben 229 preferenze, il 42% del totale. E ha avuto la meglio sul rappresentante della lista Renovacion Popular Peru, che ha raccolto 204 voti. Terzo posto, a soli 42 voti dal vincitore, il partito Pais para Todos a quota 187. Il trionfo di Hitler Mussolini inevitabilmente finisce sotto i riflettori nel 2026. In realtà, il suo exploit non è un unicum. Nel 2018, sempre in Perù, un candidato Hitler ha avuto la meglio addirittura su un Lenin in un'elezione per la carica di sindaco nel distretto di Yungar: in quel caso Hitler Guesclin Alba Sanchez ha sconfitto Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. "Sono l'Hitler buono", esultò Alba. In Namibia, l'anno scorso Adolf Hitler Uunona ha vinto la sua quinta elezione locale consecutiva. "Da bambino lo consideravo un nome del tutto normale", ha detto alla BBC.

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