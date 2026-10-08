Gela. Danneggiata auto della Croce Rossa, la solidarietà della CGIL Caltanissetta: “Secondo episodio in pochi mesi, gesto grave e ingiustificabile”

“Esprimo, a nome della CGIL di Caltanissetta e di tutta l’organizzazione sindacale, la nostra più sincera e sentita solidarietà alle volontarie, ai volontari e ai responsabili del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Gela. Siamo profondamente rammaricati e preoccupati per quanto avvenuto. Il danneggiamento dell’autovettura di servizio — un mezzo fondamentale donato dal comitato regionale per garantire le attività sul territorio, ora reso inutilizzabile a causa di vetri infranti e parti asportate — rappresenta un attacco inaccettabile non solo contro un bene materiale, ma contro un presidio essenziale di solidarietà e umanità per l’intera comunità gelese. Ci preoccupa enormemente constatare che questo episodio si ripete per la seconda volta in pochi mesi, colpendo ancora una volta la sede cittadina della Croce Rossa. Questo non è un semplice atto sconsiderato: siamo di fronte a un gesto grave e ingiustificabile, che non può trovare alcuna clemenza o spiegazione in nessun tipo di disagio o forma di violenza. Colpire chi ogni giorno si spende senza sosta per gli ultimi e per il bene comune significa colpire il cuore stesso della nostra convivenza civile. La sicurezza, la legalità e il rispetto per chi opera nel sociale sono condizioni non negoziabili per lo sviluppo e la dignità del nostro territorio.” Così in una nota la Segretaria Generale CGIL Caltanissetta Rosanna Moncada