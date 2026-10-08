Caltanissetta, rottamazione tributi locali: 1.290 adesioni e sanati 5,8 milioni di euro

Una boccata d’ossigeno per le finanze del Comune e, contemporaneamente, una grande opportunità di regolarizzazione per centinaia di famiglie nissene. Si è conclusa con un bilancio straordinario la procedura per la Definizione Agevolata delle entrate tributarie comunali, la cosiddetta “rottamazione” dei tributi locali (IMU, TARI, TASI e CUP) promossa dal Comune di Caltanissetta.

I numeri emersi al termine delle accurate verifiche degli uffici finanziari parlano chiaro: la risposta della cittadinanza è stata massiccia, segnando il successo di una strategia basata sulla fiducia e sulla semplificazione.

Su un totale di 1.316 domande arrivate allo sportello, sono state ben 1.290 quelle regolarmente accolte. Al netto di un’operazione di pulizia dei dati e bonifica d’ufficio compiuta per eliminare piccoli errori materiali o incongruenze – che ha pesato per circa 140 mila euro – la massa finanziaria reale che entra definitivamente in sanatoria sfiora il traguardo record di 5,8 milioni di euro.

Dietro questa cifra ci sono migliaia di vecchie pendenze che i cittadini hanno potuto estinguere beneficiando dell’abbattimento totale di sanzioni e interessi. Guardando dentro i numeri, la parte del leone la fa l’IMU, con 1.312 annualità regolarizzate per un valore che supera i 3,5 milioni di euro. Segue a ruota la tassa sui rifiuti (TARI), che ha fatto registrare il volume di lavoro più imponente per gli uffici con 2.675 annualità sistemate, per un controvalore di quasi 1,8 milioni di euro. Chiude il quadro la TASI, con 552 annualità definite per circa 284 mila euro.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, i nisseni hanno scelto in stragrande maggioranza la via del buon senso e della sostenibilità economica: ben 1.075 contribuenti hanno infatti preferito rateizzare il proprio debito (per una quota complessiva di 5,4 milioni), mentre in 215 hanno saldato o salderanno in un’unica soluzione. Una macchina che si è già messa in moto, se si considera che al 30 settembre sono già transitati nelle casse comunali i primi 242 mila euro tra acconti e pagamenti unici.

“Questo risultato non è il frutto dell’azione isolata di un assessorato, ma rappresenta il compimento di una precisa volontà politica ed istituzionale” – spiega con soddisfazione l’Assessore ai Tributi, l’Ing. Calogero Adornetto. “Parliamo di una misura che il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità dei suoi componenti, dimostrando una compattezza straordinaria e una grande maturità nel capire che occorreva dare risposte concrete a chi si trovava in difficoltà, senza però rinunciare al recupero equo delle risorse della collettività. I cittadini hanno compreso lo spirito della norma e hanno risposto con grandissimo senso di responsabilità”.

Un passaggio cruciale del successo è legato anche alla modernizzazione della macchina comunale e, soprattutto, alla guida strategica della Direzione Finanziaria. “Se oggi possiamo commentare questi dati straordinari” – sottolinea con forza l’Assessore Adornetto – “il merito principale va al nostro Dirigente, il Dott. Claudio Bennardo. Ha creduto fin dal primo momento nella visione di questa Amministrazione, mettendo in campo una straordinaria capacità organizzativa e strutturando l’intera operazione in modo impeccabile. Sotto la sua direzione, e con il coordinamento della Posizione Organizzativa Dott.ssa Eleonora Dimauro, l’Ufficio Tributi ha affrontato una mole di lavoro imponente, gestendo e inserendo manualmente quasi 500 istanze complesse legate a posizioni non ancora accertate, andando a spulciare e bonificare qualcosa come 3.000 annualità”.

L’Assessore ci tiene a ringraziare pubblicamente l’intera squadra, ricordando i lavoratori che hanno anche accettato di differire le proprie ferie estive per non interrompere il servizio ai cittadini. Ognuno di loro ha dimostrato un senso del dovere fuori dal comune, lavorando a ritmi serrati per non lasciare indietro nessuno e rispondere a tutti nei tempi previsti dal regolamento.

Chiusa la fase delle domande e dei conteggi, per il Comune si apre adesso la gestione ordinaria dei piani di rateizzazione e il monitoraggio dei flussi finanziari. Le somme recuperate garantiranno all’Amministrazione una maggiore serenità nella programmazione dei servizi essenziali, della manutenzione e degli investimenti futuri sul territorio, restituendo alla città risorse preziose.