Caltanissetta. L’Asp rinforza l’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” con una nuova assunzione a tempo indeterminato

CALTANISSETTA. Prosegue l’impegno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta per il potenziamento degli organici medici presso i presidi ospedalieri del territorio. Con deliberazione del Direttore Generale n. 1457 del 06/10/2026, l’ASP ha deliberato l’assunzione a tempo indeterminato della Dottoressa Marianna Guzzino, nel profilo di Dirigente Medico di Chirurgia Generale.

La Dottoressa Guzzino, risultata prima ed unica candidata specializzata nella graduatoria del concorso pubblico (approvata con delibera n. 1436 del 24/09/2026 per la copertura di posti di Chirurgia Generale), andrà a coprire un posto vacante e disponibile presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo data l’urgenza di implementare l’organico del reparto e garantire la continuità e la qualità dei servizi assistenziali. In conformità con la normativa vigente (art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001), la professionista rimarrà in servizio presso la sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. A breve si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro per definire la data ufficiale di presa in servizio. Il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra «Rivolgo alla dottoressa Guzzino i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che il suo contributo professionale sarà prezioso per l’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Gela e per l’intera nostra Azienda».