Caltanissetta. Festa Popolare, inaugurata la nuova sede del Partito Democratico di Caltanissetta intitolata a Giancarlo La Rocca

CALTANISSETTA. Una nuova sede nel cuore del centro storico di Caltanissetta e più di 200 partecipanti in due giornate dedicate alla politica e alla costruzione di proposte per la città. È stato questo il senso di “Popolare”, l’iniziativa del Partito Democratico di Caltanissetta che, tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, ha accompagnato l’inaugurazione della nuova sede intitolata a Giancarlo La Rocca, situata all’angolo tra via Berengario Gaetani e la via Barone di Figlia. La scelta di collocare la sede nel centro storico assume un significato preciso, quello di tornare ad abitare i luoghi della città, favorire relazioni significative e creare uno spazio stabile di incontro e confronto: un terzo luogo. Una sede che vuole essere la casa del Partito Democratico, ma soprattutto un presidio a disposizione della comunità.

«Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa “Popolare” in occasione dell’apertura della nostra sede nel centro storico di Caltanissetta – dichiara la segretaria cittadina del Partito Democratico Greta Tassone – Crediamo che la politica abbia bisogno di luoghi nei quali riconoscersi e costruire legami autentici. Gli spazi non sono mai neutri e scegliere di aprire una sede nel centro storico significa avere cura dei quartieri storici della città per renderli nuovamente spazi di socialità e partecipazione.

Questa sede racconta un grande lavoro di squadra, fatto in questi mesi da tante persone che hanno messo a disposizione tempo, energie e passione per aprire la sede del Partito Democratico alla città, alle associazioni, alle realtà sociali, al mondo del lavoro e a tutte le persone che vorranno attraversarlo. Le due giornate di “Popolare” hanno rappresentato esattamente l’idea di politica che vogliamo praticare: una politica autentica, che torna nelle strade, che si mette attorno a un tavolo, che ascolta e discute, che incontra le persone nei luoghi in cui vivono e lavorano. Intitolare questa sede a Giancarlo La Rocca dà a tutto questo un significato ancora più profondo. Giancarlo credeva nella politica come impegno, presenza e comunità. Questa sede, costruita attraverso il lavoro di una squadra, vuole continuare anche quel modo di intendere la politica, tenendo vivo il suo impegno e portandolo dentro il nostro presente e nelle sfide che abbiamo davanti».

Infatti, particolarmente emozionante è stato il momento dell’intitolazione della sede a Giancarlo La Rocca, alla presenza della sua famiglia. Un gesto denso di significato per la comunità democratica cittadina, che ha voluto così riconoscere il ruolo che Giancarlo ha avuto nel percorso politico e umano del Partito Democratico di Caltanissetta e, in particolare, nella costruzione del circolo unico cittadino. Il momento di ricordo, curato dal vicesegretario del Partito Democratico di Caltanissetta Francesco Munda, ha raccolto le testimonianze dei colleghi, dei compagni del sindacato e degli amici che hanno condiviso con Giancarlo il suo percorso politico e personale. Un racconto collettivo che ha restituito la sua presenza nella vita della comunità, il suo impegno politico e sindacale e il valore dei legami costruiti nel corso degli anni. All’inaugurazione sono intervenuti anche il segretario della Federazione provinciale del PD di Caltanissetta Renzo Bufalino e l’On. Giovanna Iacono.

Il Consigliere Comunale del PD, Carlo Vagginelli racconta così la scelta dei temi: “nel corso di queste due giornate il PD di Caltanissetta ha ulteriormente definito la sua proposta politica, che ruota attorno ai temi del lavoro e dello sviluppo economico, dei diritti e del welfare, della cura del territorio e della sua promozione. Pensiamo che siano questi i temi da affrontare per contrastare lo spopolamento della nostra città e per rilanciarne lo sviluppo. Per questo su ciascuna delle questioni discusse nel corso di questi due giorni sono state condivise analisi e proposte, che offriremo presto alla città.”

Così, la seconda parte di “Popolare” si è svolta in Strada Foglia, grazie anche alla collaborazione dei commercianti della zona. La strada si è trasformata in uno spazio pubblico di confronto, con due dibattiti dedicati a temi centrali per il futuro della città. Il primo incontro, curato da Lidia Trobia, è stato dedicato al welfare, con un confronto sulle esperienze legate alla genitorialità a Caltanissetta e sull’accessibilità, con l’intervento dell’onorevole Giovanna Iacono. Il secondo appuntamento, curato da Ester Vitale e Martina Zagarella per il Partito Democratico, ha affrontato i temi del lavoro e delle aree industriali. Al confronto hanno partecipato rappresentanti di CNA, Sicindustria, UIL e PattoXRestare, con un intervento conclusivo dell’onorevole Dario Safina.

La seconda giornata di “Popolare” ha proseguito il percorso di confronto sulla Caltanissetta che verrà, con un dibattito dedicato alla possibilità di una legge speciale per i centri storici delle città delle aree interne, curato dal Presidente del PD di Caltanissetta, Ivo Cigna. Un confronto di carattere tecnico e politico che ha coinvolto numerosi professionisti, tecnici, dirigenti, rappresentanti degli ordini professionali e delle diverse forze politiche. Un momento di discussione particolarmente partecipato, nel quale è emersa la volontà condivisa di mettere competenze ed energie a servizio della città e di costruire un confronto concreto sulle prospettive di Caltanissetta e dei suoi centri storici.

A chiudere la due giorni è stato il confronto tra i segretari regionali Anthony Barbagallo (PD), Nuccio Di Paola (M5S) e Pierpaolo Montalto (SI-AVS), moderato dalla giornalista Ivana Baiunco. Un confronto significativo che ha messo attorno allo stesso tavolo le diverse forze del campo progressista per discutere della Sicilia che verrà, proprio a partire dalla città di Caltanissetta. Le due giornate hanno così restituito un’immagine della politica fatta di confronto, ascolto e partecipazione, riportata dentro le sedi di partito e negli spazi della città. Una modalità di incontro e discussione che da tempo mancava e che “Popolare” ha voluto riproporre, mettendo insieme competenze, esperienze e sensibilità diverse attorno ai temi che riguardano il futuro della comunità. Due giornate costruite quindi intorno a una stessa idea: riportare la politica nei luoghi della città e creare occasioni concrete di ascolto e confronto con chi ogni giorno vive Caltanissetta per immaginare la Caltanissetta che verrà.