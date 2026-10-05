Bimbo di sei anni caduto dal palco nel Messinese, restano gravissime le condizioni

Restano gravissime le condizioni del bambino di 6 anni rimasto ferito sabato pomeriggio a Patti dopo essere caduto con la bicicletta da un palco modulare sul lungomare Filippo Zuccarello. Il piccolo, dopo essere stato soccorso e trasferito dall’ospedale “Barone Romeo” al Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina, è stato sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico per una grave emorragia cerebrale. Secondo le prime informazioni, l’operazione si sarebbe conclusa positivamente e avrebbe consentito di ridurre l’edema. Non sarebbero emerse lesioni cerebrali. Il bambino resta tuttavia ricoverato in Terapia intensiva pediatrica, intubato e sedato, con prognosi riservata. Sul fronte delle indagini, il palco modulare, utilizzato nei giorni scorsi per il Tindari Rally, è stato posto sotto sequestro dagli agenti del Commissariato di Patti su disposizione della Procura. Sequestrate anche le rampe della struttura. Gli investigatori hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza dell’area. La Procura della Repubblica di Patti ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti dovranno chiarire anche per quale motivo la struttura fosse ancora presente sul lungomare al momento dell’incidente. (ITALPRESS)