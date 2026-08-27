Sicilia, spaccio “familiare”: arrestati marito e moglie, denunciato il figlio

Oltre un etto di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, crack, hashish e tutto il necessario per il confezionamento trovati: è quanto è stato scoperto dai carabinieri della stazione San Filippo Neri durante un controllo in una casa nel quartiere Pallavicino di PALERMO. A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati due coniugi, un uomo di 48 anni e una donna di 49, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Il figlio 18enne, incensurato, è stato invece denunciato in stato di libertà. In casa della coppia sono stati trovati un Pos SumUp per i pagamenti elettronici, insieme a diverse carte di pagamento riconducibili a vari istituti bancari. Su questi conti sono in corso altri indagini. L’uomo è stato portato in carcere mentre alla moglie sono stati concessi i domiciliari.