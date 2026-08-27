Villalba. Portato a termine il gemellaggio con l’Associazione Circolo Artigiani di Serradifalco per i festeggiamenti del Patrono San Giuseppe

VILLALBA. Santa Messa solenne presieduta da don Calogero Mantione parroco della comunità Immacolata in Serradifalco in occasione dei festeggiamenti del patrono San Giuseppe. Durante la Santa Messa è stato portato a termine il gemellaggio con l’Associazione circolo artigiani di Serradifalco del presidente Giuseppe Licalsi iniziato proprio Serradifalco lo scorso 17 maggio durante la festa di San Giuseppe.

La Confraternita villalbese di San Giuseppe ha anche concluso i festeggiamenti in occasione dei 130 anni dalla sua fondazione. Don Calogero Mantione insieme alla congregazione di Serradifalco ha preso parte alla processione durante la quale il primo cittadino Fabio Plumeri, a nome dell’intera cittadinanza, ha formulato la preghiera di affidamento al Santo Patrono Giuseppe.