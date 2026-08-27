Mussomeli, si respira già aria di festa per la 114^ Antica Fiera del Castello (28 29 e 30 Agosto)

MUSSOMELI – Tradizione, sapori, natura e divertimento si incontrano a Mussomeli alla 114^ Antica Fiera del Castello, lo storico appuntamento che celebra il territorio, le sue eccellenze e le sue radici in vista appunto, delle feste settembrine mussonelesi, ”A fera du Castiaddru”. Il Comune di Mussomeli, l’ Antica Fiera del Castello e Slow Food Sicilia promuovono una manifestazione con un programma ricco di esperienze per grandi e piccoli: Sono previsti laboratori del gusto e degustazioni per conoscere e assaporare le eccellenze del territorio; ci sarà l’esposizione fi animali per riscoprire da vicino il mondo rurale e le sue tradizioni. Sono previsti concorsi per il miglioramento delle razze, espressione dell’impegno e della passione degli allevatori: Sono riservati degli spazi e attività dedicati ai bambini, per vivere la Fiera con tutta la famiglia. Il programma fieristico prevede lo svolgimento di Seminari e incontri scientifici con esperti e professionisti, per approfondire temi legati ad agricoltura, allevamento, territorio, innovazione e sostenibilità. Ed in questo contesto festaiolo non può mancare la musica e l’intrattenimento per accompagnare la giornata in un’atmosfera di festa. Ci saranno prodotti tipici, artigianato e sapori locali per raccontare l’identità e la qualità del nostro territorio. E’ bene ricordare che per riscoprire il valore delle proprie tradizioni, ed in questo caso l’Antica fiera del Castello di Mussomeli, la circostanza, le giornate previste ed organizzate vanno vissute, ove è possibile, nella loro interezza.