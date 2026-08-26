Digitalizzazione delle PMI in Sicilia: ancora troppe imprese senza un sito web

Per molti artigiani, commercianti e professionisti siciliani, avere un sito web non è ancora una priorità. Eppure il comportamento dei consumatori è cambiato profondamente: prima di scegliere un negozio, un artigiano o un professionista, sempre più persone cercano informazioni online, guardano recensioni, orari, foto e modalità di contatto.

I dati Istat confermano una crescita costante nell’uso di strumenti digitali da parte delle imprese italiane, ma il divario resta evidente tra le grandi aziende — che dispongono di reparti dedicati e budget strutturati — e le piccole realtà, dove tempo, competenze e costi rappresentano ancora un ostacolo concreto.

È una dinamica che riguarda da vicino anche il territorio nisseno. Molte attività locali hanno costruito negli anni un rapporto solido con la propria clientela, fatto di fiducia e passaparola. Ma senza una presenza online chiara e aggiornata, rischiano di restare invisibili a chi oggi cerca prima di tutto su Google o sui social.

Una pagina social aiuta, ma spesso non basta: i contenuti si disperdono rapidamente e il controllo sulla propria immagine digitale resta limitato. Un sito web, al contrario, resta un punto fermo — un biglietto da visita sempre consultabile, collegato a social, mappe e strumenti di contatto.

Negli ultimi anni sono nate soluzioni pensate proprio per chi vuole portare online la propria attività senza percorsi complicati o costi elevati. Tra queste c’è tuositofacile.it, piattaforma che permette di creare un sito web professionale in pochi minuti, senza bisogno di competenze tecniche, pensata per artigiani, commercianti e piccole attività che cercano una soluzione semplice e accessibile per costruire la propria presenza online.

Per il tessuto produttivo siciliano, fatto in gran parte di micro e piccole imprese, colmare questo divario digitale può diventare un fattore decisivo per farsi trovare da nuovi clienti e restare competitivi in un mercato che si muove sempre più online.