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Catania, ragazza trovata morta nel rogo di casa: fidanzato indagato per omicidio

Redazione

Catania, ragazza trovata morta nel rogo di casa: fidanzato indagato per omicidio

Gio, 27/08/2026 - 11:43

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La procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio, il fidanzato di Noemi Impelizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nella sua casa a Riposto nel Catanese, dopo un rogo scoppiato nell’appartamento. L’uomo, come riporta il quotidiano La SICILIA, respinge le accuse. Dall’autopsia eseguita ieri non sarebbero emerse indicazioni certe sulla causa di morte: saranno necessari altri esami e approfondimenti.

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