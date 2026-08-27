Santa Caterina. Il Comune lavora al completamento della nuova segnaletica orizzontale

SANTA CATERINA. “Stiamo completando gli ultimi interventi della nuova segnaletica orizzontale. Un intervento che rende le nostre strade più ordinate e sicure, migliorando la visibilità della segnaletica e la sicurezza di pedoni e automobilisti”. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Natale.

Il primo cittadino ha anche annunciato di aver avanzato una richiesta all’ANAS per migliorare la segnaletica lungo via Risorgimento e che si sta lavorando anche per valutare la possibilità di realizzare rallentatori di velocità in alcune vie maggiormente interessate dal transito di autovetture a velocità non adeguate.