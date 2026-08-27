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Santa Caterina. Il Comune lavora al completamento della nuova segnaletica orizzontale

Redazione 1

Santa Caterina. Il Comune lavora al completamento della nuova segnaletica orizzontale

Gio, 27/08/2026 - 08:49

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SANTA CATERINA. “Stiamo completando gli ultimi interventi della nuova segnaletica orizzontale. Un intervento che rende le nostre strade più ordinate e sicure, migliorando la visibilità della segnaletica e la sicurezza di pedoni e automobilisti”. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Natale.

Il primo cittadino ha anche annunciato di aver avanzato una richiesta all’ANAS per migliorare la segnaletica lungo via Risorgimento e che si sta lavorando anche per valutare la possibilità di realizzare rallentatori di velocità in alcune vie maggiormente interessate dal transito di autovetture a velocità non adeguate.

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