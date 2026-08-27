Sicilia, incidente in scooter tradisce pusher: trasportava un chilo di droga

Un incidente stradale autonomo in scooter avvenuto a San Gregorio di CATANIA ha portato all’arresto di un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di CATANIA, intervenuti per i rilievi del sinistro, si sono insospettiti a causa del forte stato di agitazione del giovane e del persistente odore di droga. La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire all’interno dello scooter diverse confezioni di marijuana e hashish, oltre a varie dosi di cocaina già pronte per la vendita. Le verifiche si sono poi estese all’abitazione del 25enne, dove i militari hanno sequestrato oltre 1 chilo di sostanze stupefacenti di vario tipo suddivise in involucri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.