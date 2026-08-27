Sutera, la capogruppo consiliare di maggioranza Tina Schillaci aderisce a Mpa-Grande Sicilia

SUTERA. Mpa-Grande Sicilia rafforza la propria presenza nel territorio nisseno con l’adesione di Tina Schillaci, nominata ieri sera capogruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Sutera.

Schillaci entra a far parte del Coordinamento provinciale di Mpa-Grande Sicilia, mettendo a disposizione del Movimento l’esperienza maturata nell’amministrazione locale e la conoscenza diretta delle esigenze della comunità suterese.

«Aderisco al Movimento perché ne condivido l’attenzione verso i territori, le autonomie locali e le necessità concrete dei cittadini. Affronto questo nuovo percorso con entusiasmo e senso di responsabilità, mettendo a disposizione del Movimento la mia esperienza amministrativa. Ringrazio il sindaco Carmelo Salamone e l’intero Consiglio comunale per la fiducia che mi è stata accordata con la nomina a capogruppo. Continuerò a lavorare con impegno all’interno della maggioranza, nell’interesse di Sutera e in uno spirito di dialogo e collaborazione con tutte le componenti del Consiglio comunale», dichiara Tina Schillaci.

«Accogliamo con grande soddisfazione Tina Schillaci nella nostra comunità politica. La sua adesione e il suo ingresso nel Coordinamento provinciale rappresentano un contributo prezioso alla crescita di Mpa-Grande Sicilia nella provincia di Caltanissetta. La sua competenza, il suo radicamento e il lavoro svolto al servizio della comunità arricchiranno il nostro progetto politico. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento al sindaco Carmelo Salamone, amministratore attento alle esigenze del territorio e sempre disponibile al confronto e alla collaborazione istituzionale. La nomina di Tina Schillaci a capogruppo rafforza il lavoro della maggioranza e conferma la fiducia riposta nelle sue capacità. A lei rivolgiamo il nostro più caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro», dichiara uno dei tre coordinatori della provincia di Caltanissetta, Giancarlo Cancelleri.

L’ingresso della nuova capogruppo conferma il percorso di consolidamento di Grande Sicilia–MPA e la volontà del Movimento di valorizzare amministratori presenti nelle comunità e impegnati nella tutela degli interessi dei territori siciliani.