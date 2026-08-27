Nel Nisseno eseguita dai Carabinieri ordinanza di custodia cautelare: ai domiciliari 44enne per maltrattamenti in famiglia ed estorsione

I Carabinieri della Stazione di Sommatino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare personale degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 44enne, indagato dei reati di “maltrattamenti nei confronti di familiari ed estorsione”.

La misura cautelare recepisce le risultanze di un’attività d’indagine avviata a seguito della denuncia presentata dalla madre dell’indagato. I successivi accertamenti delegati dall’Autorità Giudiziaria, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario nei confronti del presunto responsabile, che secondo la ricostruzione accusatoria avrebbe adottato dei comportamenti vessatori, consistenti in reiterate minacce di morte e in alcune aggressioni fisiche, nei confronti del genitore, volte, tra l’altro, ad ottenere denaro da parte dello stesso.

Recependo la richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta ha disposto, nei confronti dell’indagato la custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.