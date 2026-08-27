Salute

Sicilia, cimitero di Marsala: trovate ossa umane nel bidone della spazzatura

Redazione

Sicilia, cimitero di Marsala: trovate ossa umane nel bidone della spazzatura

Gio, 27/08/2026 - 12:16

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– Ossa umane e teschi sono stati trovati all’interno di un bidone della spazzatura nel cimitero comunale di Marsala, in provincia di TRAPANI. A denunciarlo è la consigliera comunale Eleonora Milazzo, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la foto dei resti umani nel sacchetto. “Quello che è accaduto al nostro cimitero è un fatto gravissimo e inaccettabile”, sostiene Milazzo, dicendosi “certa che l’Amministrazione farà tutto quanto necessario per fare piena luce”

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