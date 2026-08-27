Annullati a Gela i due eventi lirici del 28 agosto e del 12 settembre presso le Mura Timoleontee

Con grande rammarico si comunica che, per sopraggiunte ragioni di ordine tecnico organizzative, e di
sicurezza, si è giunti alla determinazione di annullare l’esecuzione degli eventi “La Traviata” del 28
agosto 2026 e “Cavalleria Rusticana” del 12 settembre 2026, presso le Mura Timoleontee di Gela. Lo ha reso noto l’associazione Tag Festival parlando dell’annullamento dei due eventi del 28 agosto e 12 settembre.
Purtroppo, a causa di circostanze impreviste ed indipendenti dalla volontà della produzione, non
sussistono più le condizioni necessarie per garantire la qualità e la sicurezza dell’esecuzione di eventi di
di così alto valore artistico e simbolico.
Attorno all’esecuzione di queste opere lirico sinfoniche, si era costruito un progetto importante di
inclusione e riabilitazione, culturale e sociale, che vedeva protagonisti, insieme, artisti professionisti e
giovani con disabilità psichica.
Il progetto proseguirà comunque attraverso altre esecuzioni in fase di
programmazione e la progettazione di una accademia di arti espressive e figurative.
Nel ringraziare gli spettatori che in prevendita hanno acquistato uno o più biglietti, per prendere parte
agli spettacoli programmati, si comunica che saranno prontamente rimborsati mediante accredito sullo
stesso mezzo di pagamento utilizzato, cosi come le istituzioni, gli enti e le aziende, che hanno sostenuto
il progetto, a cui va sincera gratitudine.