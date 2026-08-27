Annullati a Gela i due eventi lirici del 28 agosto e del 12 settembre presso le Mura Timoleontee

Con grande rammarico si comunica che, per sopraggiunte ragioni di ordine tecnico organizzative, e di

sicurezza, si è giunti alla determinazione di annullare l’esecuzione degli eventi “La Traviata” del 28

agosto 2026 e “Cavalleria Rusticana” del 12 settembre 2026, presso le Mura Timoleontee di Gela. Lo ha reso noto l’associazione Tag Festival parlando dell’annullamento dei due eventi del 28 agosto e 12 settembre.

Purtroppo, a causa di circostanze impreviste ed indipendenti dalla volontà della produzione, non

sussistono più le condizioni necessarie per garantire la qualità e la sicurezza dell’esecuzione di eventi di

di così alto valore artistico e simbolico.

Attorno all’esecuzione di queste opere lirico sinfoniche, si era costruito un progetto importante di

inclusione e riabilitazione, culturale e sociale, che vedeva protagonisti, insieme, artisti professionisti e

giovani con disabilità psichica.

Il progetto proseguirà comunque attraverso altre esecuzioni in fase di

programmazione e la progettazione di una accademia di arti espressive e figurative.

Nel ringraziare gli spettatori che in prevendita hanno acquistato uno o più biglietti, per prendere parte

agli spettacoli programmati, si comunica che saranno prontamente rimborsati mediante accredito sullo

stesso mezzo di pagamento utilizzato, cosi come le istituzioni, gli enti e le aziende, che hanno sostenuto

il progetto, a cui va sincera gratitudine.