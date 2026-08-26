Sicilia, Schifani: “Trend avviato da mio governo continua a dare risultati, non voglio tradire la fiducia dei siciliani”

“Il trend che abbiamo avviato all’inizio della legislatura continua a dare risultati. Abbiamo iniziato questo percorso con una certa inesperienza, perché la mia storia era diversa. Sono stato chiamato dalla coalizione e mi sono dato anima e copro per migliorare la Sicilia. Ci attende un altro anno di attività parlamentare di governi. Stiamo facendo tanto. Abbiamo innestato una marcia che vede grandi cambiamenti: i termovalorizzatori, l’apertura delle Terme, il polo pediatrico, l’ospedale di Siracusa. Abbiamo tanta carne in cantiere positiva, che da’ il segno di una svolta anche nel modo di operare e di fare politica. Tante difficoltà, ma ci mettiamo attorno a un tavolo e cerchiamo di superarle, per come finora abbiamo fatto anche superando certe tensioni, certi nervosismi e certe amarezze che cerco di superare. Il mio motto da una vita è ‘vai avanti’, anche quando pensi che sia inutile. Perché non voglio tradire la fiducia dei siciliani ma principalmente la fiducia di chi ha voluto che io seguissi e mi occupassi della Sicilia”. Sono le parole del Presidente dlela Regione siciliana, Renato Schifani, all’EtnaForum a Regalna (Catania). Presente anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.