Caltanissetta. Il generale Giuseppe Ialacqua lascia dopo 5 anni l’incarico di capo della Dia nissena: gli subentra il colonnello della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli

CALTANISSETTA. Cambio al vertice del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia

Caltanissetta: il Colonnello della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli subentra

al collega di giubba, il Generale Giuseppe Ialacqua.

L’Ufficiale Generale lascia l’incarico per raggiunti limiti d’età dopo un proficuo lustro

alla guida dell’articolazione nissena della DIA contraddistinto dalla collaborazione con

l’Autorità Giudiziaria distrettuale nello svolgimento di importati indagini di p.g., in

particolare di quelle riguardanti le stragi palermitane del ’92, nonché nel comparto della

prevenzione che hanno permesso di infliggere duri colpi agli interessi economici delle

consorterie mafiose del territorio, attraverso la restituzione alla collettività di ingenti

patrimoni illecitamente accumulati.

Intensa e incisiva è stata altresì l’azione di supporto e collaborazione fornita alla locale

Prefettura e a quella ennese nel delicato settore del monitoraggio delle infiltrazioni della

criminalità organizzata negli appalti pubblici, a salvaguardia dell’economia sana.

A raccogliere il testimone è il Colonnello Gesuelli che può vantare una approfondita

conoscenza delle dinamiche criminali del contesto geografico di riferimento avendo

avuto negli ultimi 5 anni la titolarità del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

di Caltanissetta.