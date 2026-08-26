Caltanissetta. Il generale Giuseppe Ialacqua lascia dopo 5 anni l’incarico di capo della Dia nissena: gli subentra il colonnello della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli

CALTANISSETTA. Cambio al vertice del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia
Caltanissetta: il Colonnello della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli subentra
al collega di giubba, il Generale Giuseppe Ialacqua.
L’Ufficiale Generale lascia l’incarico per raggiunti limiti d’età dopo un proficuo lustro
alla guida dell’articolazione nissena della DIA contraddistinto dalla collaborazione con
l’Autorità Giudiziaria distrettuale nello svolgimento di importati indagini di p.g., in
particolare di quelle riguardanti le stragi palermitane del ’92, nonché nel comparto della
prevenzione che hanno permesso di infliggere duri colpi agli interessi economici delle
consorterie mafiose del territorio, attraverso la restituzione alla collettività di ingenti
patrimoni illecitamente accumulati.
Intensa e incisiva è stata altresì l’azione di supporto e collaborazione fornita alla locale
Prefettura e a quella ennese nel delicato settore del monitoraggio delle infiltrazioni della
criminalità organizzata negli appalti pubblici, a salvaguardia dell’economia sana.
A raccogliere il testimone è il Colonnello Gesuelli che può vantare una approfondita
conoscenza delle dinamiche criminali del contesto geografico di riferimento avendo
avuto negli ultimi 5 anni la titolarità del Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Caltanissetta.