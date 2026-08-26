Asaps, 28 morti nell’ultimo weekend sulle strade italiane. Avevano tra 11 e 88 anni, in aumento rispetto al fine settimana precedente

Sono state 28 le vittime sulle strade italiane tra venerdì 21 e domenica 23 agosto, un dato in aumento rispetto al fine settimana precedente (21 decessi): lo ha reso noto l’Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, con sede a Forlì. La vittima più giovane una bambina di 11 anni, la più anziana un uomo di 88, otto erano under 35. Sono morti 12 automobilisti, 11 motociclisti, tre pedoni, un ciclista e un conducente di autocarro: nel report sono stati considerati i decessi di due uomini di 67 e 75 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. Due incidenti plurimortali hanno provocato quattro vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 12 incidenti mortali, altrettanti quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state quattro le vittime in Sicilia, 3 nelle Marche e Calabria, 2 in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, una in Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia.