Caltanissetta. Con l’approssimarsi del nuovo anno scolastico sono iniziati i lavori per la posa della segnaletica orizzontale

CALTANISSETTA. Con l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico sono già iniziati i lavori per la posa della segnaletica orizzontale e nello specifico, il rifacimento delle strisce pedonali sulle carreggiate limitrofe ai plessi scolastici. Lo ha reso noto l’assessore comunale Toti Petrantoni.

Si tratta – come ha spiegato lo stesso – di un intervento importante per garantire maggiore sicurezza agli studenti, alle famiglie e a tutti gli utenti della strada, soprattutto in vista della ripresa delle attività scolastiche.

L’assessore ha inteso ringraziare la Polizia Municipale per aver per tempo programmato e realizzato ciò che era stato indicato in direttiva poche settimane fa’, oltre ovviamente per la consueta presenza nel presidiare le zone interessate dai lavori e nel garantire la necessaria regolamentazione della viabilità.