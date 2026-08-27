Montedoro. Il sindaco dispone il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili: superato parametro “trialometani totali”

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente con la quale ha disposto il divieto su tutto il territorio comunale e fino a nuova disposizione, di utilizzo dell’acqua per scopi potabili. L’ordinanza è stata adottata a seguito di comunicazione dell’Asp di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione, che ha segnalato la non conformità di alcuni campioni d’acqua prelevati nel territorio comunale.

Qui è stato riscontrato il superamento del valore previsto per il parametro dei “trialometani totali”. Pertanto, al fine di evitare rischi per la salute pubblica, il sindaco ha vietato l’uso potabili dell’acqua distribuita dal gestore del servizio idrico Caltaqua in tutto il territorio di Montedoro. Il provvedimento resterà in vigore finchè non saranno ripristinate le condizioni che consentiranno di revocare il divieto.