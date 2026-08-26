Scuola, Vannacci: “Meloni vari decreto contro caro-libri e noi pronti a votarlo”

“Il Governo Meloni vari subito un decreto contro il caro-libri: Futuro Nazionale è pronto a votarlo anche domani. E se il Governo non si muoverà, presenteremo noi le nostre proposte. Poi vedremo chi sarà davvero dalla parte delle famiglie”. Lo scrive su Facebook il leader di Futuro Nazionale Roberto VANNACCI. “Ogni anno, a settembre, per milioni di famiglie italiane ricomincia la stessa stangata: centinaia di euro per libri scolastici e nuove edizioni spesso molto simili alle precedenti – sottolinea – Futuro Nazionale propone una soluzione concreta: libri di testo elaborati sotto il coordinamento del Ministero dell’Istruzione e distribuiti gratuitamente in formato digitale a tutti gli studenti. La versione cartacea dovrebbe essere acquistabile pagando soltanto stampa e distribuzione. E nessuno ci venga a parlare di coperture: se l’Italia trova miliardi per sostenere l’Ucraina, può trovare le risorse necessarie per garantire il diritto allo studio ai propri ragazzi. Prima le famiglie italiane. Prima la scuola italiana”