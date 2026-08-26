Caltanissetta, ‘guerriglia’ al CPR: migranti si oppongono a rimpatrio e danno fuoco a padiglione. Ferito un agente

– Una rivolta è scoppiata stamani all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Pian del Lago, a Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, alcuni stranieri trattenuti nella struttura, nel tentativo di opporsi al rimpatrio, avrebbero appiccato il fuoco in uno dei padiglioni del centro e lanciato oggetti contundenti contro i poliziotti impegnati nel servizio di vigilanza. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento di rinforzi delle forze di polizia. Un poliziotto sarebbe rimasto ferito durante la rivolta ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti. (Ansa)