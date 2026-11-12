X Factor, la notte che cambierà tutto: stasera tripla eliminazione

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Il Live Show 4 sarà un bivio decisivo a X Factor 2026. Stasera, giovedì 12 novembre, in onda su Sky e in streaming su NOW, sarà una notte in cui si scriverà un capitolo molto importante della storia di questa edizione: il programma della serata è ricchissimo – si partirà dalla manche più spettacolare dell’anno, la 'Giostra', e si concluderà con una tripla eliminazione – e rappresenterà uno snodo capace inevitabilmente di cambiare umori e obiettivi per tutti gli artisti in gara seguiti dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. In una notte in cui i tempi sul palco dell’X Factor Arena saranno serratissimi e complicati, anche il ruolo della conduttrice Giorgia sarà più difficile che mai. Come detto, i 10 artisti in gara apriranno il quarto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle con la 'Giostra', la manche più coreografica, tecnologica e spettacolare dell’anno: uno dopo l’altro, per circa un minuto a testa e senza soluzione di continuità, tutti e 10 gli artisti riproporranno – con altrettante scenografie e coreografie ricreate in tutta l’X Factor Arena – uno dei brani che hanno eseguito fin qui nel loro percorso a X Factor. A seguire, torneranno nuovamente tutti sul palco per una unica manche di cover: – Francesco Gabbani ha assegnato a Giacomo Calò 'All of Me' di John Legend. Alla sua band, gli Scraffs, 'American Idiot' dei Green Day. A Teo Bok, 'CAN’T STOP THE FEELING!' di Justin Timberlake. – Per la sua squadra, Irama ha pensato a 'Welcome to the Black Parade' dei My Chemical Romance per la band Le Distanze. Per Patrizia alla cover eseguita da Faouzia di 'And I Am Telling You I’m Not Going'. – Nella squadra di Jake La Furia, Alex Fontana proporrà 'Maggie M'Gill' dei The Doors. ALÌA, invece, interpreterà 'La rondine' di Mango. – Paola Iezzi ha scelto per camilla 'Io che non vivo (senza te)' di Pino Donaggio. Per la band sassarese dei Mad-Dog un mash-up tra 'Elenore' dei The Turtles e il suo adattamento italiano, la celebre 'Scende la pioggia' di Gianni Morandi. Per Manu 'Va Bene, Va Bene Così' di Vasco Rossi. A fine serata il verdetto più temuto: tutti i voti giunti nella serata porteranno a una classifica unica nella quale i due meno votati dovranno abbandonare subito il palco, mentre gli artisti giunti al terzultimo e al quartultimo posto andranno al ballottaggio presso i giudici; qui, come sempre, se tre dei quattro giudici faranno lo stesso nome quel concorrente sarà eliminato. In caso di spaccatura a metà del tavolo, la parola passerà nuovamente al pubblico per i 200 secondi di Tilt. Nel Live Show 4, a metà tra le due manche, arriverà sul palco Charlotte Cardin, la nuova star mondiale del pop – nata in Canada e ora in Francia – che, dopo aver vinto il premio come Artista femminile dell’anno alle Victoires de la Musique ed essere stata nominata 'Global Woman of the Year' da Billboard, è ora alla vigilia di un attesissimo tour mondiale che la vedrà protagonista in tutto il 2027 (sarà anche in Italia, il 20 maggio, per una tappa al Fabrique di Milano).

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