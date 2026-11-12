Caltanissetta, turismo itinerante: incontro tra l’Amministrazione e l’Unione Club Amici

Domenica 8 novembre, a Caltanissetta, presso il Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate” si è tenuto un partecipato tavolo istituzionale tra l’Amministrazione comunale, i vertici dell’Unione Club Amici e le realtà associative locali. Obiettivo: fare rete nell’entroterra siciliano e trasformare la città in un punto di riferimento, non solo per i camperisti, ma per tutti i “viaggiatori in libertà”.Una mattinata di confronto concreto, visioni condivise e progettualità per ridisegnare la mappa dell’accoglienza nel cuore della Sicilia. L’elegante e originale Centro Culturale Polivalente “Michele Abbate” di Caltanissetta (già mattatoio comunale) ha fatto da cornice a un appuntamento chiave per il futuro della mobilità ricreazionale nell’isola: l’incontro dedicato al progetto «Comune Amico del Turismo Itinerante», ideato e promosso dal Presidente Area Sicilia Unione Club Amici (U.C.A.), Delfino La Ferla.

Dal 1996, è una delle più solide e rappresentative federazioni, a carattere nazionale, dedicate al turismo itinerante e, soprattutto, “all’aria aperta”. Oltre 120 club federati e circa 15.000 socidistribuiti in tutta Italia, fanno capo alla Federazione che opera da trent’anni per tutelare i diritti dei camperisti e promuovere la cultura del “camperista gentleman”, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni.Tra le sue iniziative di punta spicca proprio il circuito nazionale «Comune Amico del Turismo Itinerante», una rete virtuosa che premia e mette in vetrina le amministrazioni locali capaci di dotarsi dei servizi minimi di accoglienza per i veicoli ricreazionali, incentivando un turismo sostenibile e destagionalizzato che porta linfa vitale anche ai borghi e alle aree interne.

Il turismo itinerante è già una realtà viva e strutturata nel capoluogo nisseno. Il clubfederato locale: l’Associazione Camperisti Nisseni, affiliato all’U.C.A. e forte di oltre cento soci, vive dal 2021 una stagione di grande slancio e rinnovata vitalità grazie alla presidenza di Nicola Ricottone. Sotto la sua guida, il sodalizio ha ridato pieno impulso alla vita associativa del territorio, promuovendo numerose iniziative, raduni e uscite sociali alla scoperta dei borghi più autentici dell’isola e confermandosi un interlocutore prezioso per la promozione culturale e turistica della Sicilia centrale.

Proprio su questo fertile terreno associativo si è innestato l’appuntamento di domenica 8 novembre, un vero e proprio tavolo tecnico e istituzionale per avviare ufficialmente il percorso di adesione della città al circuito U.C.A..

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che ha aperto i lavori sottolineando la volontà dell’Amministrazione di puntare su nuove forme di valorizzazione del territorio, affiancato dagli Assessori comunali Guido Delpopolo e Salvatore Petrantoni, intervenuti con spunti operativi per lo sviluppo locale.Per l’Unione Club Amici erano presenti i massimi vertici nazionali e territoriali: • Stefano Censini, Presidente Nazionale U.C.A.; • Delfino La Ferla, Presidente Area Sicilia U.C.A.; • Remigio Calderaro, Presidente Area Sud U.C.A..

I rappresentanti della Federazione hanno portato al tavolo dati concreti, analisi di settore ed esperienze maturate in tutta la penisola, dimostrando come l’investimento in aree attrezzate e segnaletica dedicata non rappresenti un costo, bensì un volano economico immediato per il commercio di vicinato, la ristorazione, le Pro Loco e le strutture ricettive locali.

Durante il dibattito, al quale hanno preso parte anche amministratori dei comuni limitrofi, rappresentanti politici e gli stessi camperisti nisseni, è emersa con forza la posizione strategica di Caltanissetta. Situata esattamente al centro dell’isola, la città possiede un patrimonio storico, culturale ed enogastronomico che si presta naturalmente a diventare snodo e punto di partenza ideale per chi sceglie di scoprire l’entroterra siciliano lontano dai circuiti più affollati.L’incontro di Caltanissetta: istituzioni e Federazione a confrontoProprio su questo fertile terreno associativo si è innestato l’appuntamento di domenica 8 novembre, un vero e proprio tavolo tecnico e istituzionale per avviare ufficialmente il percorso di adesione della città al circuito U.C.A..A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Caltanissetta, WalterIl radicamento sul territorio: l’Associazione Camperisti NisseniIl turismo itinerante è già una realtà viva e strutturata nel capoluogo nisseno. Il clubfederato locale: l’Associazione Camperisti Nisseni,L’obiettivo condiviso al termine della mattinata va oltre il singolo riconoscimento: si punta infatti a creare una rete intercomunale dell’accoglienza nella Sicilia centrale, mettendo in sinergia più territori per offrire ai viaggiatori itineranti tragitti strutturati e servizi efficienti durante tutto l’anno.Con il percorso avviato al “Michele Abbate”, Caltanissetta compie dunque un primo, decisivo passo per entrare nella grande famiglia dei Comuni Amici del Turismo Itinerante, confermando che la sinergia tra amministrazioni lungimiranti e club radicati sul territorio èla chiave migliore per far crescere e conoscere l’Italia più autentica. (Rabita Salvatore)