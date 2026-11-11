Democrazia Cristiana, Tilde Falcone eletta nella Direzione nazionale del partito

Nuovo riconoscimento politico per Tilde Falcone, ex assessore della Giunta comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro, eletta a Roma nella Direzione nazionale della Democrazia Cristiana. Un organismo composto da venti componenti, chiamato a definire gli indirizzi e la linea politica del partito a livello nazionale.

Falcone, già eletta in precedenza vicepresidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, aggiunge così un nuovo incarico al proprio percorso politico, entrando a far parte di uno degli organismi centrali del partito e portando al suo interno anche la rappresentanza della città di Caltanissetta.

Una grande soddisfazione personale e politica per l’ex assessore, che vede in questa elezione il riconoscimento di un percorso caratterizzato dall’impegno sul territorio, dall’attaccamento alla propria città e dalla condivisione di valori e ideali che hanno accompagnato la sua esperienza politica e amministrativa.

«Sono orgogliosa e onorata di essere stata eletta tra i venti componenti della Direzione nazionale della Democrazia Cristiana – dichiara Tilde Falcone –. È una grande soddisfazione, non soltanto sul piano personale, ma soprattutto per l’opportunità di rappresentare la mia città all’interno di un organismo così importante per le scelte politiche del partito. Un risultato che considero significativo anche per il nostro territorio».

Un traguardo che, per Falcone, assume anche il significato di una conferma del valore dell’impegno politico portato avanti con convinzione e continuità. L’amore per la propria città, la vicinanza alle esigenze della comunità e la fedeltà ai propri valori e ideali rappresentano elementi che, nel tempo, possono tradursi in riconoscimenti e nuove responsabilità.

Con l’elezione nella Direzione nazionale, dopo quella a vicepresidente del Consiglio nazionale, Tilde Falcone consolida dunque la propria presenza negli organismi dirigenti della Democrazia Cristiana, assumendo una nuova responsabilità nelle scelte e nelle strategie politiche del partito.