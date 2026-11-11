Allarme bomba in diverse scuole di Caltanissetta e Provincia: evacuati diversi Istituti scolastici



CALTANISSETTA. Un allarme bomba ha movimentato non poco la mattinata odierna in Italia e anche in Sicilia. Numerose scuole anche a Caltanissetta e Provincia sono state interessate da questo fenomeno. L’allarme è arrivato sia in diversi Istituti scolastici superiori di secondo grado, ma anche in diversi Istituti scolastici comprensivi creando un panico non indifferente tra la popolazione scolastica. A Caltanissetta sono state evacuate le scuole superiori; stessa cosa anche a San Cataldo a Sommatino, e a Serradifalco, Milena e Resuttano.

Allarmi in tutto e per tutto uguali sono stati registrati anche a Bagheria e in diversi istituti di Agrigento, Catania, Messina e Siracusa e rispettive provincie. Gli istituti sono stati immediatamente evacuati. La mail arrivata alle 10 proviene da f0523219@cloud.dyu.edu.tw è ha per oggetto “Avviso di pericolo”.

Il testo dice:” Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.