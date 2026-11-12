Delia – Sommatino. Ottenuto finanziamento regionale per realizzare progetto dedicato al centenario della nascita di Rosa Balistreri. Il 13 novembre primo appuntamento

DELIA. L’Istituto Comprensivo Statale “Nino Di Maria” di Sommatino-Delia, in collaborazione con i Comuni di Sommatino e Delia e con le rispettive Pro Loco, ha ottenuto un finanziamento regionale di 5.000 euro per la realizzazione del progetto dedicato al centenario della nascita di Rosa Balistreri (1927-2027).

L’iniziativa rientra nell’Avviso promosso dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (Circolare n. 21 del 12 giugno 2026). In base al D.D.G. n. 3968 del 29 settembre 2026, il nostro Istituto si è classificato tra le prime nove scuole siciliane ad aver ottenuto l’immediata liquidazione dell’80% del contributo, pari a 4.000 euro, grazie alla tempestiva presentazione della delibera del Consiglio d’Istituto. Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale e si svilupperà nel corso dell’anno scolastico 2026/2027, con conclusione delle attività entro il 31 agosto 2027 e rendicontazione finale entro il 31 ottobre 2027.

Primo appuntamento: 13 novembre, presso la Domus di Sommatino, con l’avvio ufficiale delle iniziative.

Secondo appuntamento: 19 marzo, presso la Sala Consiliare del Comune di Delia, in occasione delle celebrazioni per la nascita di Rosa Balistreri (21 marzo 1927).

Durante l’incontro saranno affrontati temi di grande attualità e valore culturale:

• l’emancipazione delle donne;

• la lotta dei contadini contro il latifondo;

• la figura di Rosa Balistreri nel nostro contesto sociale e culturale.

A conclusione del percorso, tra maggio e giugno 2027, gli studenti realizzeranno un podcast dedicato all’artista, quale prodotto finale del progetto e testimonianza del lavoro svolto.

Un percorso di memoria, musica e identità che permetterà ai nostri ragazzi di riscoprire una delle figure più rappresentative della cultura popolare siciliana, valorizzandone l’eredità artistica e civile. lotta dei contadini contro il latifondo;

• la figura di Rosa Balistreri nel nostro contesto sociale e culturale;

• l’importanza della lingua siciliana come patrimonio identitario.

Sarà inoltre presente Salvatore Montebello, che ha conosciuto personalmente Rosa Balistreri e porterà la sua preziosa testimonianza.