Sicilbanca, Salvatore Garofalo alla guida della filiale “Gino Morici” di Palermo

Salvatore Garofalo è il nuovo direttore della filiale “Gino Morici” di SICILBANCA, in viale Lazio 9 a Palermo. In carica da settembre 2026, Garofalo assume la guida della sede palermitana forte di una consolidata esperienza nel settore bancario, maturata nella gestione della clientela imprenditoriale, nella consulenza finanziaria e nel coordinamento operativo delle filiali.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità, sviluppando competenze specialistiche nel segmento corporate e nella gestione dei rapporti con le imprese. In particolare, si è occupato di un portafoglio di oltre 130 aziende, con un’attività prevalentemente orientata alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e alla gestione dei rischi finanziari. Il suo percorso professionale comprende inoltre esperienze nella gestione della clientela small business e nell’organizzazione operativa delle filiali.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di mettere l’esperienza maturata al servizio della banca e del territorio – dichiara Salvatore Garofalo –. Credo in un modello di relazione bancaria fondato sull’ascolto, sulla competenza e sulla conoscenza delle esigenze di soci e clienti, famiglie e imprese. La nostra priorità sarà consolidare il rapporto di fiducia con chi si rivolge alla banca, attraverso una consulenza qualificata e soluzioni finanziarie adeguate alle diverse necessità, nel rispetto dei valori di prossimità e mutualità che contraddistinguono il Credito Cooperativo».

La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento della presenza di SICILBANCA nel capoluogo siciliano. Inaugurata nel giugno 2024 e intitolata all’artista palermitano Gino Morici, la filiale rappresenta un punto di riferimento per il territorio, attraverso servizi bancari e finanziari rivolti a famiglie, professionisti e imprese.