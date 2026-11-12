San Cataldo, gli studenti dell’Istituto “Carducci” incontrano i ragazzi dell’impresa etica “L’Arte dei Primi”

Un momento di profondo valore educativo e umano ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo e i ragazzi dell’impresa etica “L’Arte dei Primi”, laboratorio e pastificio artigianale etico, sito nel cuore della città. Il pastificio nasce grazie alla cooperativa sociale ConSenso con la collaborazione della società cooperativa sociale Controluce. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione volto ad avvicinare il mondo della scuola alle realtà virtuose del territorio, valorizzando le eccellenze locali la cui missione è l’inclusione e la promozione sociale.Attraverso i racconti e la testimonianza diretta dei giovani lavoratori coinvolti nei progetti dell’impresa, le alunne e gli alunni delle classi 3B e 3F dell’Istituto “Carducci” hanno potuto toccare con mano come la passione, la produzione artigianale di pasta di qualità e l’inclusione sociale di persone con autismo possano trasformarsi in un modello concreto di riscatto, dignità e comunità. L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per far comprendere agli studenti che la diversità è una risorsa e che il lavoro etico può abbattere barriere e costruire opportunità reali. Vedere all’opera e ascoltare direttamente chi ogni giorno impara un mestiere e contribuisce alla creazione di un prodotto eccellente ha trasmesso un messaggio di empatia, rispetto e speranza.Il Dirigente scolastico dell’Istituto “Carducci”, prof. Salvatore Parenti, manifesta compiacimento e gratitudine con queste parole: «Esprimo il nostro più sincero ringraziamento all’impresa etica “L’Arte dei Primi”, ai suoi fondatori e soprattutto ai ragazzi che sono venuti a raccontarsi. La loro presenza, la loro testimonianza ha arricchito la nostra comunità scolastica, dimostrando che l’integrazione non è un concetto astratto ma una pratica quotidiana fatta di gesti, collaborazione e condivisione».