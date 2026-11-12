GdF Catania, truffa sui fondi per la formazione dei dipendenti: sequestrati beni per 3 milioni di euro

Due sequestri di beni dal valore complessivo di tre milioni di euro sono stati portati a termine dalla guardia di finanza di Catania nella provincia etnea e in quelle di Palermo e Siracusa. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale di Catania, arriva nell’ambito di un’indagine per truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici. Il primo sequestro colpisce nove società con sede principale in provincia di Catania e undici indagati: i beni nel mirino valgono complessivamente 1,6 milioni di euro. Sequestrati poi altri 1,4 milioni di euro nei confronti di otto delle nove società, a titolo di responsabilità amministrativa. Secondo la procura e la guardia di finanza di Catania le società finite sotto inchiesta avrebbero beneficiato indebitamente di grosse risorse finanziarie provenienti dal Fondo nuove competenze. Si tratta di una misura che riconosce contributi a fondo perduto tesi a ristorare le imprese del costo delle ore di lavoro dei dipendenti destinati alla frequenza di specifici corsi di formazione. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle fiamme gialle catanesi, che hanno ascoltato testimoni e analizzato documenti contabili, hanno portato alla luce la truffa: i corsi di formazione nei confronti dei 475 dipendenti delle società posti alla base della richiesta di contributo non esistevano o erano comunque irregolari. Le imprese avrebbero quindi beneficiato di contributi a fondo perduto per delle attività di formazione mai erogate al proprio personale, senza rinunciare alle ore lavorative dei dipendenti. Sette delle società sotto inchiesta, inoltre, non avevano adottato il Modello di organizzazione e gestione previsto dalla legge, che contiene le regole, le procedure e le attività di controllo per la prevenzione degli illeciti all’interno delle aziende. (Sac/ Dire)