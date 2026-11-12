Progetto Civico Italia, il 14 novembre a Niscemi l’assemblea provinciale con Alessandro Onorato e Ismaele La Vardera

Niscemi, 12 novembre 2026 – Sabato 14 novembre, alle ore 17.00, Niscemi ospiterà l’assemblea provinciale di Progetto Civico Italia. L’incontro si terrà nell’Aula Magna dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci”, in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 43. All’assemblea interverranno il leader nazionale di Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, il deputato regionale e candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, Ismaele La Vardera, presidente del partito e il gruppo regionale di Progetto Civico Italia, rappresentato dal coordinatore regionale Carmelo Miceli.L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è promossa dall’Avv. Massimo Arena, già membro della direzione nazionale del giovane partito, insieme al nuovo gruppo politico cittadino che in consiglio comunale è rappresentato dalla consigliera Anna Zinna.La presenza di Alessandro Onorato e di Ismaele La Vardera a Niscemi rientra in un calendario di appuntamenti sul territorio siciliano, all’interno del quale la tappa niscemese assume un ruolo fondamentale e di grande importanza per il radicamento del progetto in provincia.L’assemblea sarà l’occasione per presentare il percorso del partito, confrontarsi con cittadini, amministratori e realtà del territorio e avviare il lavoro in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.