Caltanissetta, Censimento permanente: i rilevatori contatteranno le famiglie telefonicamente o porta a porta

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che è in corso il “censimento della popolazione e delle abitazioni 2026” condotto dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).

A tal proposito i rilevatori selezionati da oggi, 12 novembre, e fino al 13 dicembre 2026 stanno contattando i cittadini selezionati a campione – come singoli individui o a famiglie -, per rispondere all’indagine qualora non lo avessero già fatto in modalità online.

Le famiglie coinvolte hanno tempo fino al 6 dicembre per compilarlo in autonomia con le credenziali presenti nella lettera ricevuta.

Per ricevere supporto nella compilazione del questionario online o in caso di smarrimento del PIN, i cittadini selezionati possono già recarsi all’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) del Comune di Caltanissetta previo appuntamento telefonico (0934 74282) o tramite prenotazione online accessibile dall’apposita sezione del sito istituzionale.

Le famiglie che non hanno risposto al questionario (oppure solo parzialmente) potranno assolvere all’obbligo di risposta per un’intervista telefonica, oppure per un’intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio o il Centro di Rilevazione comunale che si trova a Palazzo del Carmine, in Corso Umberto I, 134.

In caso di intervista a domicilio gli incaricati dovranno esibire l’apposito cartellino di riconoscimento.

La normativa nazionale prevede l’applicazione di una sanzione e, pertanto, si richiede la piena collaborazione dei cittadini interessati.

Il censimento è fondamentale per conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, producendo dati aggiornati e tempestivi a livello locale, regionale e nazionale.

Per ulteriore assistenza e chiarimenti è possibile rivolgersi alla casella di posta elettronica censimento.lista@istat.it o accedere al seguente link: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/