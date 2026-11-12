Sutera. Il 13 novembre incontro dedicato alla lotta alla mafia con la presentazione dei libri di Roberto Mistretta sulla figura del giudice Rosario Livatino

SUTERA. Nell’ambito delle iniziative dedicate alla memoria del concittadino Lillo Zucchetto, barbaramente ucciso dalla mafia, l’Amministrazione Comunale di Sutera promuove un incontro dedicato alla lotta alla mafia, attraverso la presentazione dei libri dello scrittore Roberto Mistretta sulla figura del giudice Rosario Livatino.

Un’occasione per ricordare il coraggio e l’impegno di chi ha sacrificato la propria vita al servizio della giustizia e delle istituzioni. L’evento si svolgerà venerdì 13 novembre 2026, ore 18.00 presso l’Auditorium Comunale “Ex Agonizzanti” – Sutera.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Carmelo Salamone, interverranno Giuseppe Palilla ed Enzo Gallo, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, e lo scrittore Roberto Mistretta. Modererà l’incontro Giovannella Difrancesco.