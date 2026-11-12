Nassiriya, Musumeci: “Il ricordo della strage è ancora vivo nel cuore degli italiani”

“Il ricordo della strage di Nassiriya, a ventitré anni di distanza, è ancora vivo nel cuore degli italiani. Diciannove nostri connazionali, militari e civili, persero la vita mentre erano impegnati in Iraq in una missione di pace. Il loro sacrificio resta parte della storia della nostra Nazione, da ricordare con rispetto e riconoscenza. Così come, in questa Giornata dedicata ai Caduti nelle missioni internazionali, rendiamo omaggio anche a tutti gli altri italiani che hanno sacrificato la propria vita, ovunque nel mondo”. Lo dichiara il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. (Ter/Adnkronos)