Allarme bomba nelle scuole siciliane, evacuazioni in diverse città: coinvolta anche Caltanissetta

Allarme bomba in diverse scuole della Sicilia. Una serie di segnalazioni, giunte attraverso messaggi di posta elettronica, ha fatto scattare nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, le procedure di emergenza e l’evacuazione precauzionale di numerosi istituti scolastici dell’Isola.

Tra le città coinvolte anche Caltanissetta, dove è scattato l’allarme e sono state avviate le procedure di evacuazione. Al momento non è ancora possibile precisare quali plessi scolastici del capoluogo nisseno siano interessati dalle operazioni.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Adnkronos, il primo allarme bomba è stato segnalato all’Istituto superiore statale Salvo D’Acquisto di Bagheria, in provincia di Palermo. Analoghe comunicazioni sono arrivate agli istituti Rizzo e Pirandello di Porto Empedocle, nell’Agrigentino.

Segnalazioni anche a Catania, dove l’allarme ha interessato i licei Cutelli e Galilei e l’Istituto tecnico Marconi. Coinvolta anche Siracusa.

Le evacuazioni sono state disposte in via precauzionale, mentre resta da chiarire l’origine delle mail e l’eventuale collegamento tra le diverse segnalazioni che stanno interessando contemporaneamente più province siciliane.

La situazione è in continua evoluzione. Per quanto riguarda Caltanissetta, si attendono ulteriori informazioni sugli istituti coinvolti e sull’esito delle operazioni.