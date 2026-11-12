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Caltanissetta. Il 20 novembre l’Avo organizza momento di riflessione contro la violenza sulle donne

Redazione 1

Caltanissetta. Il 20 novembre l’Avo organizza momento di riflessione contro la violenza sulle donne

Gio, 12/11/2026 - 07:40

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CALTANISSETTA. L’ AVO (Associazione Volontari ospedalieri) di Caltanissetta ha il piacere di invitare Istituzioni, Associazioni e tutta la cittadinanza a un evento speciale di riflessione e crescita collettiva, dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un appuntamento per riflettere e scardinare insieme la cultura della rassegnazione attraverso l’importanza dell’educazione affettiva, del rispetto e della cultura dell’autonomia come strumenti fondamentali di prevenzione.

L’incontro vedrà la presentazione del libro “Decostruire la violenza di genere – Per una nuova educazione affettiva” di Jessica Napoli (nella foto in evidenza). Attraverso le pagine del testo, analizzeremo le dinamiche relazionali e i linguaggi per favorire un cambiamento concreto e profondo.

A seguire, i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio pratico di scrittura espressiva adatto a tutti, un momento in cui la consapevolezza emotiva e le parole diventeranno risorse attive di condivisione. L’evento si svolgerà presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta nella giornata di venerdì 20 novembre 2026, ore 16:00.  Il tutto nel contesto di un evento speciale di riflessione e crescita collettiva, dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

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