Sicilia, Anas: Piano neve 2026/2027, dal 15 novembre i primi obblighi di catene a bordo o pneumatici invernali

In vista della stagione invernale, Anas ha disposto l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti della rete stradale e autostradale siciliana maggiormente esposti a precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio, secondo un calendario differenziato in funzione delle caratteristiche dei territori attraversati. Le misure sono finalizzate a tutelare la sicurezza degli utenti e a favorire la regolarità della circolazione, prevenendo situazioni nelle quali veicoli privi delle dotazioni necessarie possano rimanere bloccati, ostacolando anche il passaggio dei mezzi impegnati nello sgombero della neve.

Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 l’obbligo sarà in vigore sui seguenti tratti:

SS 116 “Randazzo–Capo d’Orlando”, dal km 0 al km 45;

SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, dal km 137,440 al km 205;

SS 185 “Di Sella Mandrazzi”, dal km 20 al km 45;

SS 289 “Di Cesarò”, dal km 10 al km 52,530.

Dal 1° dicembre 2026 al 31 marzo 2027 il provvedimento interesserà, in entrambe le direzioni, l’autostrada A19 “Palermo–Catania”, dal km 56,700 al km 130, l’A29 “Palermo–Mazara del Vallo”, dal km 51 al km 84,100, e l’A29 Dir “Alcamo–Trapani”, dal km 0 al km 21,300.

Ulteriori obblighi saranno in vigore, dalle ore 20 del 1° dicembre 2026 alle ore 7 del 31 marzo 2027, su specifici tratti delle statali 117, 117 bis, 117 ter, 118, 120, 121, 122, 122 bis, 186, 188, 188 Dir/C, 189, 191, 285, 286, 290, 560, 561, 624, 626, 640, 640 Dir e 643.

Tra i collegamenti interessati figurano la SS 624 “Palermo–Sciacca”, dal km 10 al km 23, la SS 640 “Strada degli Scrittori”, dal km 16 al km 74,500, la SS 189 “Della Valle del Platani”, dal km 0 al km 16,900, e la SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, dal km 25 al km 137,440.

Dal 15 dicembre 2026 al 15 marzo 2027 le prescrizioni riguarderanno inoltre ulteriori tratti delle statali 116, 120 e 185, oltre a tratti delle SS 121 “Catanese”, 192 “Della Valle del Dittaino”, 194 “Ragusana”, 284 “Occidentale Etnea”, 287 “Di Noto”, 288 “Di Aidone”, 385 “Di Palagonia”, 417 “Di Caltagirone”, 514 “Di Chiaramonte”, 575 “Di Troina”, 683 “Licodia Eubea–Libertinia” e 683 Var “Variante di Caltagirone”. Nello stesso periodo, sulla SS 124 “Siracusana” l’obbligo sarà in vigore dal km 0 al km 81.

Gli obblighi riguardano esclusivamente i tratti individuati dalle ordinanze e segnalati sul posto. I dispositivi antisdrucciolevoli devono essere idonei e compatibili con gli pneumatici del veicolo e, quando utilizzati, montati secondo le indicazioni del costruttore. Durante i periodi di validità dei provvedimenti, i motocicli e, sulle strade dove ammessi, i ciclomotori a due ruote potranno circolare soltanto in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e di precipitazioni nevose in atto. Anas invita gli automobilisti a verificare le dotazioni del veicolo prima della partenza, informarsi sulle condizioni meteorologiche e di viabilità e adeguare la guida alle condizioni della strada, rispettando la segnaletica e le indicazioni del personale impegnato nella gestione della circolazione.