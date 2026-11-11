Nessun medico al pronto soccorso di Gela, arrivano carabinieri

“La situazione al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela e’ gravissima, insostenibile. Ieri sera non c’erano medici al cambio turno. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, che hanno preso atto della situazione. I medici smontanti non potevano proseguire: uno a causa di problemi di salute, l’altro perche’ non strutturato e quindi impossibilitato a fare le notti. In ogni caso sarebbe stato difficile fare due turni consecutivi”. La denuncia e’ dell’assessore alla Salute del Comune di Gela, Filippo Franzone, che ieri sera era al Pronto Soccorso per assistere un familiare.

“Ho avuto modo – ha detto – di verificare di persona la grave situazione legata alla mancanza di personale. Su 14 medici previsti in pianta organica, quelli in servizio sono due o tre. Numeri veramente esigui. I medici non riescono a sostenere i turni e a garantire la salute dei cittadini. E’ una situazione paradossale: avere l’ospedale, ma con il rischio di averlo vuoto. Presidente della Regione, assessore regionale alla Sanita’ e Asp di Caltanissetta prendano urgentemente provvedimenti, affinche’ ai gelesi venga garantito il diritto alla salute e alle cure immediate. Gela ha necessita’ di un ospedale adeguato alle esigenze del territorio, e in questo momento non lo e'”.

Nel periodo estivo l’amministrazione comunale ha collocato davanti all’ospedale un gazebo, per sessanta giorni, in segno di protesta e ha avviato una raccolta firme il cui plico e’ stato trasmesso al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La protesta e’ culminata all’inizio di ottobre in un grande corteo cittadino che ha visto migliaia di persone sfilare per le strade della citta’ per chiedere interventi concreti e il potenziamento dei reparti.