Niscemi. Svolta storica per l’Ospedale “Suor Cecilia Basarocco”: inserito in Finanziaria regionale il nuovo Pronto Soccorso con camera calda

NISCEMI. Una notizia importante per Niscemi e per la tutela della salute dei cittadini. Questa sera , con l’approvazione da parte del Governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani del disegno di legge di stabilità 2027-2029, è stato inserito un intervento storico atteso da anni: la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Suor Cecilia Basarocco, con la costruzione della nuova camera calda antistante il presidio. Ad annunciarlo è stata l’on. Rosetta Cirrone Cipolla, deputato regionale di Forza Italia.

Si tratta di un investimento di 3.500.000 euro per realizzare un Pronto Soccorso moderno, di ultima generazione, con spazi completamente riqualificati, nuovi servizi, impianti tecnologici, ambienti adeguati all’accoglienza e all’assistenza dei pazienti e una nuova camera calda per l’accesso delle ambulanze. Il progetto è stato presentato dall’ASP di Caltanissetta, elaborato dall’UOC Tecnico, con la relazione tecnica dell’architetto Ciro Raggio del 14 maggio 2026, fortemente voluto dal direttore generale, dott. Lucio Salvatore Ficarra.

L’on. Rosetta Cirrone Cipolla, commentando la notizia, ha sottolineato: ““Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al presidente della Regione Renato Schifani, per avere accolto e sostenuto questo progetto, dimostrando ancora una volta attenzione concreta verso Niscemi e le esigenze del suo ospedale.

Un ringraziamento anche all’assessore regionale alla Salute, all’assessore all’Economia e Finanze, Alessandro Dagnino, e a Marcello Caruso per l’attenzione e il sostegno. Per la nostra città, che sta attraversando un momento particolarmente difficile a causa dell’evento franoso e delle tante criticità che ne sono derivate, questo risultato assume un significato ancora più importante. Non sono soltanto risorse stanziate: sono impegni concreti, investimenti e risposte attese da anni. In un momento in cui Niscemi ha bisogno di sicurezza, servizi e certezze, vedere finalmente concretizzarsi un progetto così importante per la sanità significa restituire fiducia e guardare alla ripartenza con maggiore speranza. Continuerò a seguire con attenzione ogni passaggio affinché questo intervento possa tradursi al più presto in un’opera realizzata e a disposizione della comunità. Niscemi merita attenzione, rispetto e fatti concreti. Oggi arriva un segnale importante”.