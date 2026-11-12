L’I.I.S. “G.B. HODIERNA” Mussomeli proiettato nel futuro: tra l’orientamento in uscita a “Orienta Sicilia” e l’innovazione tecnologica all’Innovation Hub di Termini Imerese

MUSSOMELI / CAMPOFRANCO – Un avvio di novembre all’insegna della formazione sul campo, delle grandi scelte per il futuro e delle nuove frontiere della tecnologia per l’I.I.S. “Giovan Battista Hodierna”. L’Istituto si conferma ancora una volta realtà scolastica dinamica e attenta nel raccordo tra mondo della scuola, formazione universitaria e nuove competenze industriali. Le quinte classi a “Orienta Sicilia” (Palermo).Nella giornata di martedì 10 novembre, gli studenti delle classi quinte delle sedi di Mussomeli e Campofranco hanno partecipato al celebre salone dell’orientamento universitario e professionale “ORIENTA SICILIA” – ASTER, allestito presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo. Gli alunni, accompagnati dai propri docenti, hanno vissuto un’intensa giornata di orientamento post-diploma, dialogando direttamente con i referenti dei principali atenei nazionali, accademie specializzate e realtà formative. L’iniziativa ha permesso ai ragazzi prossimi all’esame di Stato di esplorare l’offerta formativa universitaria e professionale, offrendo loro strumenti concreti per compiere scelte consapevoli per il proprio domani. L’Hodierna si apre alle tecnologie CNC: la presenza all’inaugurazione dell’Innovation Hub. Parallelamente alla tappa palermitana, la scuola ha segnato una presenza istituzionale di primo piano sul fronte dell’innovazione industriale. La Dirigente Scolastica Rita Maria Cumella, insieme ai docenti Camilla Schifanella e Omar Falletta, ha rappresentato l’Hodierna all’inaugurazione ufficiale del nuovo Innovation Hub promosso dal Meccatronica Cluster Sicilia presso il Polo Meccatronica Valley di Termini Imerese. L’evento ha visto la partecipazione delle principali autorità regionali e metropolitane – tra cui il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’Assessore Edy Tamajo, il Sindaco Metropolitano Roberto Lagalla e la Sindaca di Termini Imerese Maria Terranova – ed è stato guidato dal Presidente del Cluster, Antonello Mineo. L’hub, finanziato con 1,5 milioni di euro dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive, punta a mettere a disposizione delle imprese e del territorio tecnologie all’avanguardia nei settori della robotica, dell’intelligenza artificiale e della fabbricazione digitale. Per l’I.I.S. “Hodierna” la partecipazione rappresenta un tassello strategico di fondamentale importanza: la scuola consolida infatti la propria apertura verso le tecnologie CNC (Macchine a Controllo Numerico) e la meccatronica avanzata, con l’obiettivo di potenziare i propri percorsi di laboratorio e trasferire agli studenti le competenze tecniche più richieste dal mercato del lavoro di oggi e di domani. «Essere presenti nei luoghi in cui si costruisce l’innovazione tecnologica e accompagnare i nostri giovani verso le scelte del post-diploma sono due volti della stessa missione: garantire ai nostri ragazzi una formazione moderna, concreta e realmente spendibile» – Commento emerso dalla dirigenza al rientro dalle due intense giornate