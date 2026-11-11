Caltanissetta. «Mi ha salvato la vita dal bullismo»: la storia della nissena Stefania Ferro e della professoressa Pamela Intilla, nuova tappa per il romanzo Fili invisibili del destino

Ci sono storie che meritano di essere raccontate non soltanto perché emozionano, ma perché ricordano quanto una persona possa cambiare il destino di un’altra.

È da una storia di questo genere che nasce Fili invisibili del destino, il romanzo della giovane autrice nissena Stefania Maria Pia Ferro, 26 anni, edito da Utterson, marchio di Scatole Parlanti, nella collana Voci. Un’opera pubblicata da una casa editrice che non ricorre al modello EAP (Editoria a Pagamento).

Il libro sarà presentato il prossimo 27 novembre, alle ore 18:30, presso la Chiesa di San Biagio a Caltanissetta, con il patrocinio della Diocesi di Caltanissetta e della stessa Chiesa di San Biagio.

Trama del romanzo “Fili Invisibili Del Destino”

Tre esistenze. Un solo filo invisibile. Marina è una studentessa universitaria che cammina sul bordo di un abisso fatto di ricordi da cancellare e messaggi anonimi che le tolgono il respiro. Tra le macerie della propria vita incrocia tre donne diverse per storia ed estrazione. Paola è una madre rimasta vedo va per una morte bianca che non accetta, in cerca di una verità sepolta sotto troppe carte. Martina ed Elena sono i pilastri che sorreggono un equilibrio precario. Le loro vite si intrecciano in un mosaico dove ogni tessera è un tema del nostro tempo: dal bullismo alla Sanità pubblica, dalla sicurezza sul lavoro alla disoccupazione, dalla violenza sulle donne alla dipendenza. Una storia corale sulla rinascita, dove nessuno si salva davvero da solo

Una ferita che rischiava di diventare irreparabile: l’incontro che ha cambiato una vita

Dietro le pagine del romanzo c’è un vissuto personale intenso. Nel 2014, durante gli anni della scuola, Stefania attraversò un periodo particolarmente doloroso della propria adolescenza, segnato da episodi di bullismo, umiliazioni, isolamento e profonda sofferenza psicologica. È importante ricordare che, in quegli anni, non esisteva ancora in Italia una specifica normativa organica dedicata alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. La prima legge nazionale in materia, la Legge 29 maggio 2017, n. 71, sarebbe arrivata soltanto tre anni dopo, introducendo disposizioni specifiche per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. In quel momento così difficile, una figura seppe accorgersi di ciò che Stefania non riusciva più a esprimere con le parole: la professoressa Pamela Lucrezia Intilla, allora sua insegnante di Religione Cattolica.

Il 26 settembre 2014 rappresenta una data che Stefania custodisce come uno spartiacque della propria vita: il giorno del loro incontro. Durante un’assemblea d’istituto, una lettera umiliante rischiava di aggravare ulteriormente la condizione della studentessa. La professoressa Intilla, in accordo con la dirigenza scolastica, intervenne interrompendo l’assemblea e richiamando tutti al rispetto della dignità della ragazza. Ma il suo gesto non si esaurì in quell’intervento. La parte più importante arrivò dopo: il tempo dedicato, la ricostruzione della fiducia, l’ascolto paziente e la vicinanza a una giovane che aveva progressivamente smesso di credere nel proprio valore. Stefania oggi ricorda quel periodo con parole che raccontano molto più di un semplice rapporto tra docente e studentessa: «Non ricordo soltanto una Prof.ssa che quel giorno ha avuto il coraggio di intervenire. Ricordo una Donna che attraversava anche un momento dolorosissimo della sua vita personale, ma che, quando il peggio sembrava ormai avermi tolto tutto, ha deciso di non lasciarmi sola. Avevo deciso di chiudere gli occhi per sempre. Il mio nome, senza l’incontro con la prof.ssa Pamela Lucrezia Intilla, si sarebbe aggiunto al triste elenco di Andrea Spezzacatena e Paolo Mendico, giovani vite spezzate a causa del bullismo. La professoressa mi ha aiutata a non diventare prigioniera del rancore e, soprattutto, a non identificarmi con le umiliazioni che avevo subito. Ho imparato anche che denunciare e chiedere aiuto sono forme di estrema forza, mai di debolezza. Sia che si tratti di violenza domestica sia che si tratti di bullismo, la vittima può arrivare a credere di essere sbagliata. Ma non lo è mai. A volte non serve compiere gesti straordinari davanti a tutti: basta restare accanto a qualcuno quando nessun altro riesce più a vedere la sua sofferenza. Forse ci sono persone famose perché appartengono al mondo dello spettacolo, ma ci sono anche eroi ed eroine della quotidianità che meriterebbero di essere conosciuti».

Un insegnamento che Stefania porta ancora con sé e che ha segnato profondamente il suo modo di guardare al dolore e alle relazioni umane: «Quando la Prof.ssa mi ha raggiunta in bagno, ha pronunciato i versetti del Vangelo secondo Luca, 23,34: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”.»

Stefania ancora ricorda: «In quel periodo non avevo perso soltanto la fiducia nelle persone: avevo smarrito anche una parte della luce che portavo dentro. La presenza della professoressa mi ha aiutata a ritrovarla. Attraverso il suo modo di ascoltarmi ho ricominciato a credere che il bene esistesse ancora e che non tutto fosse perduto».

Una storia che merita di essere conosciuta anche oltre le pagine di un libro dalla comunità e dalle istituzioni

La vicenda della professoressa Intilla porta con sé una riflessione che va oltre la storia personale di Stefania e riguarda il mondo della scuola: quanto è importante riconoscere e valorizzare quegli insegnanti che, attraverso la propria sensibilità, il senso di responsabilità e la capacità di ascolto, riescono a intercettare situazioni di disagio prima che diventino irreparabili? Il loro rapporto non si è concluso con la fine degli studi. Nel tempo si è trasformato in un legame di stima e riconoscenza, tanto che oggi la docente accompagna Stefania anche nelle presentazioni del romanzo in veste di relatrice, come già avvenuto a Palazzo Moncada a Caltanissetta e all’Auditorium Filippo Scroppo di Riesi. Uno dei momenti più intensi è stato quando Pamela Intilla ha scoperto di aver ispirato il personaggio di Paola, una delle figure centrali del libro. Sebbene le vicende narrate siano frutto di fantasia, i volti e i sentimenti che le hanno ispirate sono reali. Ritrovare in un personaggio letterario qualcosa del proprio modo di essere, delle proprie parole e di quei gesti che avevano accompagnato Stefania nei momenti più bui ha assunto il significato di un riconoscimento profondamente umano. Anche l’invio del romanzo alla casa editrice per la pubblicazione, avvenuto proprio nel giorno del compleanno della professoressa, è stato interpretato dall’autrice come una di quelle coincidenze cariche di significato che sembrano confermare l’esistenza di fili invisibili capaci di unire le persone. La storia di Pamela Lucrezia Intilla diventa così una testimonianza concreta di quanto la presenza di un insegnante possa incidere nella vita di uno studente. Esperienze come questa non dovrebbero rimanere circoscritte alla memoria riconoscente di chi le ha vissute, ma diventare testimonianze da condividere e valorizzare pubblicamente con l’ausilio della comunità e delle istituzioni. Valorizzare queste figure significa anche riconoscere il ruolo fondamentale della scuola nella tutela della dignità umana.

La storia di Stefania e Pamela Intilla ricorda che la prevenzione del bullismo non passa soltanto attraverso campagne di sensibilizzazione, progetti e iniziative pubbliche, ma anche attraverso persone capaci di esserci nel momento in cui qualcuno rischia di perdere ogni speranza. Perché alcune vite salvate dal silenzio meritano di diventare storie conosciute e valorizzate dalla collettività.

Le persone che hanno contribuito alla sua rinascita

Nel percorso di ricostruzione della propria fiducia, Stefania ha incontrato anche altre figure importanti. La prof.ssa Maria Giulia Palermo contribuì al suo inserimento nella nuova classe e al recupero della fiducia in sé stessa. Un ruolo significativo ebbe anche la prof.ssa Letizia Ognibene, che già durante gli anni delle scuole medie le aveva fatto scoprire la passione per la scrittura attraverso i temi di attualità. Accanto a loro, la madre Concetta, pittrice, che le ha trasmesso la sensibilità per l’arte e la creatività, la sorella e i nonni materni Giovanni e Grazia rappresentarono un punto fermo nei momenti più difficili.

Recensioni, interviste, collaborazioni e futuro

Oggi Stefania ha 26 anni, ha conseguito la laurea in ingegneria informatica con lode e prosegue gli studi magistrali in Intelligenza Artificiale e Sicurezza Informatica presso l’Università Kore di Enna.

La scrittura, scoperta durante le scuole medie, ha attraversato periodi di silenzio e difficoltà, fino a ritrovare spazio e forza durante il percorso universitario. La pubblicazione di Fili invisibili del destino rappresenta così non soltanto un traguardo letterario, ma anche la testimonianza concreta di un percorso personale che non si è lasciato definire dal dolore vissuto.

Tra le recensioni positive si segnalano quella pubblicata sul periodico diocesano L’Aurora da Leandra Nastasi, che ha attribuito al libro cinque stelle, e quella di Sabrina Luisi, che si è dichiarata «toccata profondamente.» Inoltre in occasione della presentazione de La Mezza, Stefania ha avuto modo di incontrare la scrittrice Costanza DiQuattro, che ha mostrato interesse per la sua storia e per il progetto narrativo, aprendo anche alla possibilità di una futura collaborazione. New Radio Station, emittente di Serradifalco conosciuta come «la radio che regala emozioni», ha dedicato alle due protagoniste un’intervista dal titolo Può un insegnante cambiare il destino di una vita? condotta da Lillo Lauricella, Lorella Maida e Roberta Spadaro.

Oltre il bullismo, il valore di un incontro

«Oggi posso guardarmi indietro e riconoscere quanto sia stato difficile arrivare fin qui. Ma so anche che, se ho avuto la possibilità di costruire il mio futuro, è perché qualcuno, in un momento in cui io non riuscivo più a vedere una via d’uscita, ha scelto di fermarsi. Il 26 settembre 2014 la professoressa Pamela Lucrezia Intilla non ha semplicemente difeso una studentessa: ha difeso la possibilità che quella ragazza potesse tornare a credere nella vita. Io non posso cambiare ciò che è accaduto, ma posso fare in modo che quella mano tesa non venga dimenticata».

Stefania ci ha affidato delle parole intense:

La storia di Stefania e della professoressa Intilla lascia una domanda: quante vite potrebbero cambiare se ogni segnale di sofferenza venisse riconosciuto e se ogni ragazzo incontrasse un adulto disposto ad ascoltarlo? Perché, a volte, una vita può cambiare grazie a qualcuno che sceglie semplicemente di non voltarsi dall’altra parte.