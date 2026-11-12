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Villalba. Aperti i termini per accedere al servizio di assistenza domiciliare per gli anziani. Istanze da presentare entro il 30 novembre

Redazione 1

Villalba. Aperti i termini per accedere al servizio di assistenza domiciliare per gli anziani. Istanze da presentare entro il 30 novembre

Gio, 12/11/2026 - 07:57

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VILLALBA. Il sindaco Fabio Plumeri ha reso noto che il Distretto Socio-Sanitario D10 (Comune capofila: Mussomeli), in attuazione del Piano di Zona 2022-2024, ha aperto i termini per accedere al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani.

Possono inoltrare richiesta le persone che hanno superato i 65 anni, residenti nei comuni del Distretto, che vivono sole o in una famiglia non in grado, anche temporaneamente, di garantire l’aiuto necessario. Il servizio offre aiuto domestico (riordino e pulizia dell’alloggio, preparazione dei pasti, cambio della biancheria) e sostegno morale e psicologico a cura dell’assistente sociale.

Le istanze vanno presentate entro e non oltre il 30 novembre. L’istanza va prodotta su apposito modello, e deve contenere autocertificazione del nucleo familiare convivente, ISEE in corso di validità e certificazione medica dell’ASP o del medico curante. Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

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